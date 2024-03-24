Parti Arabasından 'Oyuncak, Balon, Yiyecek' İsteyen Çocuk: 'Böyle Olmaz'

Muğla'nın Milas ilçesinde kaydedilen görüntülerde, 31 Mart yerel seçimleri için çalışma yapan partililerin arabasından peşinden koşan bir çocuk görülüyor.
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O çocuk parti arabasını kullanan kişiye, 'Oyuncak var mı? Balon var mı? Yiyecek var mı?' diye soruyor.
Her sorduğuna 'Yok' cevabı alan çocuk devamında ise 'Bu ne?' diye arabayı soruyor ve 'Parti arabası' cevabını alıyor.
Boş bir şekilde müzik çalarak gezen arabaya anlam veremeyen çocuk devamında ise 'Böyle olmaz' diyor.
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