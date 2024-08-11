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Paris Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması: Türkiye Kaçıncı Oldu?

Paris Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması: Türkiye Kaçıncı Oldu?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 23:03

Unutulmaz anlara sahne olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları son buldu. 11 gün süren yarışmalar, sporcuların olağanüstü performanslarıyla doluydu. Oyunlar boyunca birçok rekor kırılırken, ülkeler arasındaki madalya mücadelesi de heyecan verici bir rekabet ortamı yarattı. Peki, hangi ülke kaç kez kürsüye çıktı?

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ABD, ilk sırada

ABD, ilk sırada

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu.

Çin, ikinci oldu

Çin, ikinci oldu

Asya ekibi, 40'ı altın, 27'si gümüş, 24'ü bronz 91 madalyayla oyunları tamamladı.

Japonya, son günde üçüncü basamağa çıktı

Japonya, son günde üçüncü basamağa çıktı

Olimpiyatların son gününde 2 altın madalya kazanan Japonya, üçüncü sıraya yükseldi. Japonya, 20'si altın, 12'si gümüş, 13'ü de bronz olmak üzere 45 madalya ile dev organizasyonu noktaladı.

Türkiye, 8 madalyayla 64. olarak bitirdi

Türkiye, 8 madalyayla 64. olarak bitirdi

Kadınlar boks branşı 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş ile atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım, gümüş madalya aldı.

Güreşte Taha Akgül erkekler serbest stil 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Ülke madalya sıralaması 👇

Ülke madalya sıralaması 👇

  • ABD: 40 Altın, 44 Gümüş, 42 Bronz (Toplam: 126)

  • Çin: 40 Altın, 27 Gümüş, 24 Bronz (Toplam: 91)

  • Japonya: 20 Altın, 12 Gümüş, 13 Bronz (Toplam: 45)

  • Avustralya: 18 Altın, 19 Gümüş, 16 Bronz (Toplam: 53)

  • Fransa: 16 Altın, 26 Gümüş, 22 Bronz (Toplam: 64)

  • Hollanda: 15 Altın, 7 Gümüş, 12 Bronz (Toplam: 34)

  • Büyük Britanya: 14 Altın, 22 Gümüş, 29 Bronz (Toplam: 65)

  • Güney Kore: 13 Altın, 9 Gümüş, 10 Bronz (Toplam: 32)

  • İtalya: 12 Altın, 13 Gümüş, 15 Bronz (Toplam: 40)

  • Almanya: 12 Altın, 13 Gümüş, 8 Bronz (Toplam: 33)

  • Yeni Zelanda: 10 Altın, 7 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 20)

  • Kanada: 9 Altın, 7 Gümüş, 11 Bronz (Toplam: 27)

  • Özbekistan: 8 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 13)

  • Macaristan: 6 Altın, 7 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 19)

  • İspanya: 5 Altın, 4 Gümüş, 9 Bronz (Toplam: 18)

  • İsveç: 4 Altın, 4 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 11)

  • Kenya: 4 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 11)

  • Norveç: 4 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 8)

  • İrlanda: 4 Altın, 3 Bronz (Toplam: 7)

  • Brezilya: 3 Altın, 7 Gümüş, 10 Bronz (Toplam: 20)

  • İran: 3 Altın, 6 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 12)

  • Ukrayna: 3 Altın, 5 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 12)

  • Romanya: 3 Altın, 4 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 9)

  • Gürcistan: 3 Altın, 3 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 7)

  • Belçika: 3 Altın, 1 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 10)

  • Bulgaristan: 3 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)

  • Sırbistan: 3 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 5)

  • Çekya: 3 Altın, 2 Bronz (Toplam: 5)

  • Danimarka: 2 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 9)

  • Azerbaycan: 2 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)

  • Hırvatistan: 2 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)

  • Küba: 2 Altın, 1 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 9)

  • Bahreyn: 2 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)

  • Slovenya: 2 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 3)

  • Tayvan: 2 Altın, 5 Bronz (Toplam: 7)

  • Avusturya: 2 Altın, 3 Bronz (Toplam: 5)

  • Hong Kong: 2 Altın, 2 Bronz (Toplam: 4)

  • Filipinler: 2 Altın, 2 Bronz (Toplam: 4)

  • Cezayir: 2 Altın, 1 Bronz (Toplam: 3)

  • Endonezya: 2 Altın, 1 Bronz (Toplam: 3)

  • İsrail: 1 Altın, 5 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 7)

  • Polonya: 1 Altın, 4 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 10)

  • Kazakistan: 1 Altın, 3 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)

  • Jamaika: 1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)

  • Güney Afrika: 1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)

  • Tayland: 1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)

  • Etiyopya: 1 Altın, 3 Gümüş (Toplam: 4)

  • İsviçre: 1 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 8)

  • Ekvador: 1 Altın, 2 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 5)

  • Portekiz: 1 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)

  • Yunanistan: 1 Altın, 1 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 8)

  • Arjantin: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)

  • Mısır: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)

  • Tunus: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)

  • Botsvana: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)

  • Şili: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)

  • Saint Lucia: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)

  • Uganda: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)

  • Dominik Cumhuriyeti: 1 Altın, 2 Bronz (Toplam: 3)

  • Guatemala: 1 Altın, 1 Bronz (Toplam: 2)

  • Fas: 1 Altın, 1 Bronz (Toplam: 2)

  • Dominika: 1 Altın (Toplam: 1)

  • Pakistan: 1 Altın (Toplam: 1)

  • Türkiye: 3 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 8)

  • Meksika: 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 5)

  • Ermenistan: 3 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)

  • Kolombiya: 3 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)

  • Kırgızistan: 2 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 6)

  • Kuzey Kore: 2 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 6)

  • Litvanya: 2 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 4)

  • Hindistan: 1 Altın, 5 Gümüş (Toplam: 6)

  • Moldova: 1 Altın, 3 Gümüş (Toplam: 4)

  • Kosova: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)

  • Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 1 Altın (Toplam: 1)

  • Fiji: 1 Altın (Toplam: 1)

  • Ürdün: 1 Altın (Toplam: 1)

  • Moğolistan: 1 Altın (Toplam: 1)

  • Panama: 1 Altın (Toplam: 1)

  • Tacikistan: 3 Gümüş (Toplam: 3)

  • Arnavutluk: 2 Gümüş (Toplam: 2)

  • Grenada: 2 Gümüş (Toplam: 2)

  • Malezya: 2 Gümüş (Toplam: 2)

  • Porto Riko: 2 Gümüş (Toplam: 2)

  • Fildişi Sahili: 1 Gümüş (Toplam: 1)

  • Yeşil Burun Adaları: 1 Gümüş (Toplam: 1)

  • Mülteci Olimpiyat Takımı: 1 Gümüş (Toplam: 1)

  • Peru: 1 Gümüş (Toplam: 1)

  • Katar: 1 Gümüş (Toplam: 1)

  • Singapur: 1 Gümüş (Toplam: 1)

  • Slovakya: 1 Gümüş (Toplam: 1)

  • Zambiya: 1 Gümüş (Toplam: 1)

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