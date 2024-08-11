Paris Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması: Türkiye Kaçıncı Oldu?

ABD: 40 Altın, 44 Gümüş, 42 Bronz (Toplam: 126)
Çin: 40 Altın, 27 Gümüş, 24 Bronz (Toplam: 91)
Japonya: 20 Altın, 12 Gümüş, 13 Bronz (Toplam: 45)
Avustralya: 18 Altın, 19 Gümüş, 16 Bronz (Toplam: 53)
Fransa: 16 Altın, 26 Gümüş, 22 Bronz (Toplam: 64)
Hollanda: 15 Altın, 7 Gümüş, 12 Bronz (Toplam: 34)
Büyük Britanya: 14 Altın, 22 Gümüş, 29 Bronz (Toplam: 65)
Güney Kore: 13 Altın, 9 Gümüş, 10 Bronz (Toplam: 32)
İtalya: 12 Altın, 13 Gümüş, 15 Bronz (Toplam: 40)
Almanya: 12 Altın, 13 Gümüş, 8 Bronz (Toplam: 33)
Yeni Zelanda: 10 Altın, 7 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 20)
Kanada: 9 Altın, 7 Gümüş, 11 Bronz (Toplam: 27)
Özbekistan: 8 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 13)
Macaristan: 6 Altın, 7 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 19)
İspanya: 5 Altın, 4 Gümüş, 9 Bronz (Toplam: 18)
İsveç: 4 Altın, 4 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 11)
Kenya: 4 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 11)
Norveç: 4 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 8)
İrlanda: 4 Altın, 3 Bronz (Toplam: 7)
Brezilya: 3 Altın, 7 Gümüş, 10 Bronz (Toplam: 20)
İran: 3 Altın, 6 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 12)
Ukrayna: 3 Altın, 5 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 12)
Romanya: 3 Altın, 4 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 9)
Gürcistan: 3 Altın, 3 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 7)
Belçika: 3 Altın, 1 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 10)
Bulgaristan: 3 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)
Sırbistan: 3 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 5)
Çekya: 3 Altın, 2 Bronz (Toplam: 5)
Danimarka: 2 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 9)
Azerbaycan: 2 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)
Hırvatistan: 2 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)
Küba: 2 Altın, 1 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 9)
Bahreyn: 2 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)
Slovenya: 2 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 3)
Tayvan: 2 Altın, 5 Bronz (Toplam: 7)
Avusturya: 2 Altın, 3 Bronz (Toplam: 5)
Hong Kong: 2 Altın, 2 Bronz (Toplam: 4)
Filipinler: 2 Altın, 2 Bronz (Toplam: 4)
Cezayir: 2 Altın, 1 Bronz (Toplam: 3)
Endonezya: 2 Altın, 1 Bronz (Toplam: 3)
İsrail: 1 Altın, 5 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 7)
Polonya: 1 Altın, 4 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 10)
Kazakistan: 1 Altın, 3 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)
Jamaika: 1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)
Güney Afrika: 1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)
Tayland: 1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)
Etiyopya: 1 Altın, 3 Gümüş (Toplam: 4)
İsviçre: 1 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 8)
Ekvador: 1 Altın, 2 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 5)
Portekiz: 1 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)
Yunanistan: 1 Altın, 1 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 8)
Arjantin: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)
Mısır: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)
Tunus: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)
Botsvana: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)
Şili: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)
Saint Lucia: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)
Uganda: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)
Dominik Cumhuriyeti: 1 Altın, 2 Bronz (Toplam: 3)
Guatemala: 1 Altın, 1 Bronz (Toplam: 2)
Fas: 1 Altın, 1 Bronz (Toplam: 2)
Dominika: 1 Altın (Toplam: 1)
Pakistan: 1 Altın (Toplam: 1)
Türkiye: 3 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 8)
Meksika: 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 5)
Ermenistan: 3 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)
Kolombiya: 3 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)
Kırgızistan: 2 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 6)
Kuzey Kore: 2 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 6)
Litvanya: 2 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 4)
Hindistan: 1 Altın, 5 Gümüş (Toplam: 6)
Moldova: 1 Altın, 3 Gümüş (Toplam: 4)
Kosova: 1 Altın, 1 Gümüş (Toplam: 2)
Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 1 Altın (Toplam: 1)
Fiji: 1 Altın (Toplam: 1)
Ürdün: 1 Altın (Toplam: 1)
Moğolistan: 1 Altın (Toplam: 1)
Panama: 1 Altın (Toplam: 1)
Tacikistan: 3 Gümüş (Toplam: 3)
Arnavutluk: 2 Gümüş (Toplam: 2)
Grenada: 2 Gümüş (Toplam: 2)
Malezya: 2 Gümüş (Toplam: 2)
Porto Riko: 2 Gümüş (Toplam: 2)
Fildişi Sahili: 1 Gümüş (Toplam: 1)
Yeşil Burun Adaları: 1 Gümüş (Toplam: 1)
Mülteci Olimpiyat Takımı: 1 Gümüş (Toplam: 1)
Peru: 1 Gümüş (Toplam: 1)
Katar: 1 Gümüş (Toplam: 1)
Singapur: 1 Gümüş (Toplam: 1)
Slovakya: 1 Gümüş (Toplam: 1)
Zambiya: 1 Gümüş (Toplam: 1)
Yorum Yazın