Paris'te Olimpiyat Rekoru Kıran Armand Duplantis Bugünlere Gelmek İçin Çok Emek Vermiş!
Paris'te Olimpiyat Rekoru Kıran Armand Duplantis Bugünlere Gelmek İçin Çok Emek Vermiş!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde hem olimpiyat hem de dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olan Armand Duplantis'in küçüklüğüne dair görüntüler ortaya çıktı.
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İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris'in ev sahipliğindeki olimpiyatta 6.25'lik derecesiyle 6.03 metreyle Brezilyalı Thiago Braz'a ait olimpiyat rekorunu kırdı.
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Duplantis, ayrıca aynı dereceyle Çin'deki Elmas Ligi'nde kendisine ait (6.24) dünya rekorunu geliştirerek Paris'te altın madalyaya uzandı.
Tarihi başarının ardından 24 yaşındaki sporcunun bugünlere gelebilmek için küçük yaştan itibaren ne kadar emek harcadığını gösteren anlar ortaya çıktı. 👇
Duplantis'in zaferine gelen yorumlar 👇
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