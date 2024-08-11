Görüş Bildir
Haberler
Spor
Paris'te Olimpiyat Rekoru Kıran Armand Duplantis Bugünlere Gelmek İçin Çok Emek Vermiş!

Paris'te Olimpiyat Rekoru Kıran Armand Duplantis Bugünlere Gelmek İçin Çok Emek Vermiş!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 22:01

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde hem olimpiyat hem de dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olan Armand Duplantis'in küçüklüğüne dair görüntüler ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris'in ev sahipliğindeki olimpiyatta 6.25'lik derecesiyle 6.03 metreyle Brezilyalı Thiago Braz'a ait olimpiyat rekorunu kırdı.

İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris'in ev sahipliğindeki olimpiyatta 6.25'lik derecesiyle 6.03 metreyle Brezilyalı Thiago Braz'a ait olimpiyat rekorunu kırdı.
cdnuploads.aa.com.tr

Duplantis, ayrıca aynı dereceyle Çin'deki Elmas Ligi'nde kendisine ait (6.24) dünya rekorunu geliştirerek Paris'te altın madalyaya uzandı.

Duplantis, ayrıca aynı dereceyle Çin'deki Elmas Ligi'nde kendisine ait (6.24) dünya rekorunu geliştirerek Paris'te altın madalyaya uzandı.

Tarihi başarının ardından 24 yaşındaki sporcunun bugünlere gelebilmek için küçük yaştan itibaren ne kadar emek harcadığını gösteren anlar ortaya çıktı. 👇

Duplantis'in zaferine gelen yorumlar 👇

Duplantis'in zaferine gelen yorumlar 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın