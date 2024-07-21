Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yarışacak Olan Mülteci Takımının Tanıtım Videosu Paylaşıldı

Mart 2016'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, dünya çapında yoğunlaşan mülteci krizi için önemli olacağını düşündüğünden olimpiyatlara 5-10 mülteci yarışmacıyı da dahil etmişti. O yıldan sonra olimpiyatlarda mülteci takımı yer almaya başladı.