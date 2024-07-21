Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yarışacak Olan Mülteci Takımının Tanıtım Videosu Paylaşıldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yarışacak Olan Mülteci Takımının Tanıtım Videosu Paylaşıldı
Mart 2016'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, dünya çapında yoğunlaşan mülteci krizi için önemli olacağını düşündüğünden olimpiyatlara 5-10 mülteci yarışmacıyı da dahil etmişti. O yıldan sonra olimpiyatlarda mülteci takımı yer almaya başladı.
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26 Temmuz'da başlayacak olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Paris'e giden mülteci takımının tanıtım videosu yayınlandı.
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12 farklı ülkeden 37 sporcudan oluşan takım, şimdiye kadarki en kalabalık mülteci takımı oldu.
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