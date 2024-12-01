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Özel Eğitim Merkezinde Otizmli Çocuğa Psikolojik Şiddet! Vuracak Gibi Yapıp, Bağırdı!

Özel Eğitim Merkezinde Otizmli Çocuğa Psikolojik Şiddet! Vuracak Gibi Yapıp, Bağırdı!

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
01.12.2024 - 22:35

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Aydın'ın Söke ilçesinde bir özel eğitim merkezinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kurumda öğretmen olarak çalışan bir şahıs, özel eğitim alan otizmli çocuğun topları hareket ettiremeyip düşürmesi üzerine sinirlenerek bağırmaya başladı. Topları yerden alarak çocuğa vuracakmış gibi yapan adam 'Bırakma topları tamam mı, duydun mu' diyerek bağırdı. Öğretmenin davranışlarından korkan küçük çocuğun görüntüsü kameralara yansıdı. 

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Aydın'ın Söke ilçesinde bir özel eğitim merkezinde meydana gelen olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Otizmli bir çocuğa eğitim veren öğretmen, çocuğun topları tutamaması üzerine sinirlenerek bağırmaya başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir özel eğitim merkezinde meydana gelen olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Otizmli bir çocuğa eğitim veren öğretmen, çocuğun topları tutamaması üzerine sinirlenerek bağırmaya başladı.

Öğretmeninin hareketleri karşısında korku dolu anlar yaşayan çocuğun görüntüleri, izleyenlerin yüreklerini burktu.

Öğretmeninin hareketleri karşısında korku dolu anlar yaşayan çocuğun görüntüleri, izleyenlerin yüreklerini burktu.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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