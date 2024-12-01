Aşırı Samimi Evlilik Teklifi İzleyenleri Pamuk Gibi Yaptı: "Maşallah Bu Teklife"

Sevgilisiyle kar topu savaşı yaptıktan sonra evlilik teklif eden genç adamın kaydettiği görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. Şatafattan uzak sadede bir teklif ayarlayan genç, sevgilisini karların üzerine bıraktıktan sonra cebindeki yüzüğü çıkarıp, 'Zeyno bana bak, benimle evlenir misin?' dedi. Erkek arkadaşının teklifi karşısında şaşkına dönen genç kadın, yüzüğü taktıktan sonra bayılma numarası yaptı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, 'İzlerken pamuk gibi olduk' yorumunda bulundu.
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Sosyal medyada çoğuz zaman karşılaştığımız şatafatlı etkinliklerin aksine baş başa kar topu savaşı yapan genç çiftin evlilik teklifi sosyal medyada gündem oldu.
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Kız arkadaşını karlar arasına bıraktıktan sonra cebindeki yüzüğü çıkaran genç adam, "Zeyno bana bak, benimle evlenir misin?" dedi. Erkek arkadaşının teklifi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan genç kadın yüzüğü parmağına taktıktan sonra bayılma numarası yaptı.
Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Pamuk gibi olduk" ve "Maşallah bu teklife" yorumunda bulundu. İşte o anlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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