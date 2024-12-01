Diksiyonuyla Savaş Ay'ı ve Tüm Türkiye'yi Etkilemişti: Seyyar Mum Satıcısı 30 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Duayen gazeteci Savaş Ay'ın 1994'te Kadıköy Salı Pazarı'nda kayda aldığı görüntülerde yer alan 'akmayan mum' satıcısı Engin Öztok, 30 yıl sonra diksiyonuyla ilgili övgüleri yorumladı. Seyyar satıcı olmasının yanı sıra Üniversite okuduğunu da söyleyen Öztok, 'İnsanların hasret olduğu bir şey, 'Seyyar satıcı ne güzel konuşuyor' diyorlar. Keşke yalnızca pazarcı olsaydım ve böyle konuşabilseydim, o daha kıymetli olurdu.' dedi.

Kaynak: gizembilig