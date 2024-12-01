Diksiyonuyla Savaş Ay'ı ve Tüm Türkiye'yi Etkilemişti: Seyyar Mum Satıcısı 30 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Duayen gazeteci Savaş Ay'ın 1994'te Kadıköy Salı Pazarı'nda kayda aldığı görüntülerde yer alan 'akmayan mum' satıcısı Engin Öztok, 30 yıl sonra diksiyonuyla ilgili övgüleri yorumladı. Seyyar satıcı olmasının yanı sıra Üniversite okuduğunu da söyleyen Öztok, 'İnsanların hasret olduğu bir şey, 'Seyyar satıcı ne güzel konuşuyor' diyorlar. Keşke yalnızca pazarcı olsaydım ve böyle konuşabilseydim, o daha kıymetli olurdu.' dedi.
Kaynak: gizembilig
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1994 yılında duayen gazeteci Savaş Ay tarafından görüntülenen seyyar mum satıcısının diksiyonu Türkiye'yi hayran bırakmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müşterilerine akmayan mum tanıtımı yaparken akıcı Türkçesiyle ilgi odağı olan 'akmayan mum' satıcısı Engin Öztok 30 yıl sonra ortaya çıktı.
Seyyar satıcı olmasının yanı sıra lise ve üniversite öğreniminin de olduğunu söyleyen Öztok, "İnsanların hasret olduğu bir şey, 'Seyyar satıcı ne güzel konuşuyor' diyorlar. Keşke yalnızca pazarcı olsaydım ve böyle konuşabilseydim, o daha kıymetli olurdu." dedi. İşte o görüntüler; 🎥
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın