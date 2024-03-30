Oy Kullanma Saatleri: 31 Mart Yerel Seçimlerinde Oy Verme İşlemi Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, oy verme saatleri ilden ile farklılık gösterecek. Seçimlerin Mart ayına gelmiş olması sebebiyle, güneşin doğuş ve batışı göz önüne alındığında, bazı illerde oy verme saatleri erkene alındı.

YSK'nın kararına göre, toplam 32 ilde oy verme işlemleri daha erken başlayıp daha erken sona erecek.