Oy Kullanma Saatleri: 31 Mart Yerel Seçimlerinde Oy Verme İşlemi Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?
Oy Kullanma Saatleri: 31 Mart Yerel Seçimlerinde Oy Verme İşlemi Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?
31 Mart 2024'te Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidecek. Büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı ve il genel meclisi gibi yerel yönetimler için halk oyunu kullanacak. Seçimlerin Mart ayına gelmesi sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu, oy verme saatlerinde değişikliğe gitti.
Peki oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
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Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gidecek.
Oy Kullanma Saatleri
Oy Verme İşlemi Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?
Yerel Seçimlerde Nasıl Oy Verilecek?
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