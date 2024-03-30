Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Oy Kullanma Saatleri: 31 Mart Yerel Seçimlerinde Oy Verme İşlemi Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

Oy Kullanma Saatleri: 31 Mart Yerel Seçimlerinde Oy Verme İşlemi Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.03.2024 - 20:51

31 Mart 2024'te Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidecek. Büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı ve il genel meclisi gibi yerel yönetimler için halk oyunu kullanacak. Seçimlerin Mart ayına gelmesi sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu, oy verme saatlerinde değişikliğe gitti.

Peki oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Yerel seçimler, 34 siyasi partinin ve bağımsız adayların katılımıyla düzenlenecek. 

Seçimde vatandaşlar;

  • Büyükşehir belediye başkanı

  • Belediye başkanı

  • İl genel meclisi

  • Muhtarlık olmak üzere toplamda 4 farklı oy kullanacak.

Oy pusulalarının renkleri farklılık gösterirken, oylar tek bir zarfın içine koyularak sandığa atılacak.

Oy Kullanma Saatleri

Oy Kullanma Saatleri

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, oy verme saatleri ilden ile farklılık gösterecek. Seçimlerin Mart ayına gelmiş olması sebebiyle, güneşin doğuş ve batışı göz önüne alındığında, bazı illerde oy verme saatleri erkene alındı. 

YSK'nın kararına göre, toplam 32 ilde oy verme işlemleri daha erken başlayıp daha erken sona erecek.

Oy Verme İşlemi Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

Oy Verme İşlemi Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

Oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerimizde oy verme işlemleri saat 17.00 itibarıyla son bulacak.

32 ilimizde ise oy verme işlemleri saat 07.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Bu illerimiz ise aşağıdaki gibidir;

- Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Yerel Seçimlerde Nasıl Oy Verilecek?

Yerel Seçimlerde Nasıl Oy Verilecek?

Yerel seçimlerde seçmenler en az 4 farklı oy kullanacak. Büyükşehirlerde ikamet eden vatandaşlarımız hem ilçe hem büyükşehir belediye başkanlığı için oy kullanacak.

Büyükşehir belediye başkanlığı oy pusulası beyaz olurken il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula turuncu renkli olacak. 

Belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası da sarı renkli olacak.

Seçmenler, oy verme işlemlerini tamamlamalarının ardından tüm pusulaları tek bir zarfta sandığa atacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?