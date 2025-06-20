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Ortalık Fena Karıştı: Oyuncu Mehmet Ozan Dolunay'ın "Parasız İnsan Sığıntıdır" Sözleri X'te Tartışma Yarattı!

Ortalık Fena Karıştı: Oyuncu Mehmet Ozan Dolunay'ın "Parasız İnsan Sığıntıdır" Sözleri X'te Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2025 - 19:02

Ekranların sessiz oyuncusu Ozan Dolunay, bu kez dizisiyle değil, sözleriyle gündemde! “Tatlı Küçük Yalancılar” ve “Zalim İstanbul” gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran yakışıklı oyuncu, özel hayatıyla olduğu kadar açıklamalarıyla da adından söz ettirmeye başladı. Ancak son günlerde yaptığı bir çıkış, sosyal medyada tartışma yarattı.

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İlk olarak 2015’te “Tatlı Küçük Yalancılar” ile karşımıza çıkan Mehmet Ozan Dolunay yer aldığı dizilerle hafızalara yerleşmiş oyuncularımızdan biri.

İlk olarak 2015’te “Tatlı Küçük Yalancılar” ile karşımıza çıkan Mehmet Ozan Dolunay yer aldığı dizilerle hafızalara yerleşmiş oyuncularımızdan biri.

Asıl çıkışını 2019’da “Zalim İstanbul”da canlandırdığı Cenk Karaçay karakteriyle yapan isim yer aldığı yapımlarla adını duyurmayı başarmıştı.

Mehmet Ozan Dolunay’ı Tatlı Küçük YalancılarYüksek Sosyete ya da Zalim İstanbul gibi dizilerle tanısak da son dönemde magazin gündemine düşmesinin sebebi, oyunculuğundan çok özel hayatıyla alakalıydı! Dolunay’ın bir dönem model ve influencer Pelinay Yiğit ile yaşadığı aşk, özellikle sosyal medyadaki bakışmalarla magazin mizahının odağı haline gelmişti.

Mehmet Ozan Dolunay ve Melisa Şenolsun, 2015’te rol arkadaşlıklarının aşka dönüşmesiyle de adından bahsettirmişti.

Mehmet Ozan Dolunay ve Melisa Şenolsun, 2015’te rol arkadaşlıklarının aşka dönüşmesiyle de adından bahsettirmişti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu ilişki yaklaşık 3,5 yıl sürdü. 2019 yılında Melisa’nın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları silmesi ve Ozan’ın kendisini takipten çıkması, “büyük aşkın' bittiğinin en büyük sinyallerindendi.

Dolunay, şimdilerde özel hayatını geride bırakıp oyunculuğa odaklanmış durumda. Son olarak büyük prodüksiyonlu tarihi bir yapım olan “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”de izlediğimiz Dolunay bu projede Haçlılar cephesinden “Balian” karakterine hayat veriyor.

Adından zaman zaman aşk hayatıyla ve projeleriyle bahsettiren isim son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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