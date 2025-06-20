Ortalık Fena Karıştı: Oyuncu Mehmet Ozan Dolunay'ın "Parasız İnsan Sığıntıdır" Sözleri X'te Tartışma Yarattı!
Ekranların sessiz oyuncusu Ozan Dolunay, bu kez dizisiyle değil, sözleriyle gündemde! “Tatlı Küçük Yalancılar” ve “Zalim İstanbul” gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran yakışıklı oyuncu, özel hayatıyla olduğu kadar açıklamalarıyla da adından söz ettirmeye başladı. Ancak son günlerde yaptığı bir çıkış, sosyal medyada tartışma yarattı.
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İlk olarak 2015’te “Tatlı Küçük Yalancılar” ile karşımıza çıkan Mehmet Ozan Dolunay yer aldığı dizilerle hafızalara yerleşmiş oyuncularımızdan biri.
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Mehmet Ozan Dolunay ve Melisa Şenolsun, 2015’te rol arkadaşlıklarının aşka dönüşmesiyle de adından bahsettirmişti.
Adından zaman zaman aşk hayatıyla ve projeleriyle bahsettiren isim son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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