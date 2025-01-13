Onur'un Beyza'yla Aşk İddialarına Cevabından Gonca Vuslateri'nin Açıklamalarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Onur'un Beyza'yla Aşk İddialarına Cevabından Gonca Vuslateri'nin Açıklamalarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de koca bir sezon geride kaldı. Sezonu birincilikle bitiren Onur, şampiyonluğunun ardından TV8'de Gel Konuşalım'a katıldı. Sezon boyu Beyza ile yakıştırılan Onur, iddiaları yanıtladı. Yarışmacı tüm sezon merak edilen bir konuya böylece açıklık getirmiş oldu. Ayrıca yayında eski sevgilisinden bahseden Onur, evlenmek istediğini dile getirdi.
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2. Dizi-film sektörü son günlerde oldukça büyük iddialarla çalkalanıyor. Sektördeki tekelleşme iddiaları pek çok oyuncunun da dahil olduğu büyük bir tartışmaya dönüştü. Tekelleşme sebebiyle iş bulamadığını ve hatta sektörden silindiğini söyleyen oyuncularla birlikte bu iddiaları yalanlayanlar da oldu. İş bulmakta güçlük çeken oyuncular tepkilerini ortaya koyarken o isimlerden biri de Berrak Tüzünataç oldu. Ünlü oyuncu tavrını Donald Trump'ın sloganını uyarlayarak ortaya koydu.
3. Türkiye'nin gündeminde ünlü isimlerin menajerliğini yapan ve dizi-film sektöründe tekelleşme yarattığı iddia edilen menajer Ayşe Barım var. Günlerdir ardı arkası kesilmeyen iddialar, ünlü oyuncuların da konuya dahil olmasıyla büyüdü. Söz konusu iddialarda adı geçen ünlü isimlerden tek tek açıklamalar gelirken tekelleşmeden dolayı hakkının yendiğini düşünen oyunculardan da itirafler geliyor.
4. Dizi-film sektörü son günlerde tekelleşme iddialarıyla çalkalanıyor. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma sonucunda önemli iddialar ortaya atılmış, sektörde tekelleşme konusu günlerdir tartışma konusu olmuştu. Pek çok oyuncunun ve gazetecinin de dahil olduğu tartışmalarda, tekelleşme iddialarını doğrulayanlar kadar reddedenler de oldu. Leyla dizisinde canlandırdığı Nur karakteriyle adeta devleşen Gonca Vuslateri'nin yıllar önce Armağan Çağlayan'ın programına katıldığı videosu yeniden gündem oldu. Vuslateri, sektörde yaşananları dört yıl önce anlatmış!
5. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz sene beyin kanaması geçirmiş ve bu sebeple diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. 15 Mart 2024'te sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olan Settar Tanrıöğen, bir süre setlerden uzak durma kararı almıştı. Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar'la ekrana dönme kararı alan ünlü oyuncu, dizinin kadrosuna dahil oldu. Saatçi Aziz karakteriyle diziye katılan Tanrıöğen sonunda dizide göründü!
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6. NOW’da yayınlandığı ilk günden bu yana çok konuşulan dizilerden biri haline gelen Yabani, final bölümü ile ekranlara veda etti. Reytinglerinin istendiği gibi olmaması nedeniyle ekranlara veda eden dizini final bölümü yayınlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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