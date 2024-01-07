Online Eğitimle Müteahhit Olmuşumdur: Banyoya Havalandırma Boşluğu Yapmayan Müteahhit Sahte Havalandırma Yaptı

Gün geçmiyor ki bir ilginçlikle daha karşılaşmayalım... Bu defa karşılaştığımız ilginçlik bir müteahhit ile ilgili.
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Banyoya havalandırma boşluğu yapmayı unutan ya da bilinçli bir şekilde yapmayan müteahhit, banyoda havalandırma olduğu izlenimini ise sahte bir havalandırma kapağı ile vermiş...
Havalandırma kapağını fayansın üzerine yapıştırarak banyoda havalandırma boşluğu olduğuna inandıran müteahhidin o yöntemi sosyal medyada tepki çekti.
İşte o anlar: 👇
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