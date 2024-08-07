Olimpiyat Köyü Koşulları Çıldırttı, Thomas Ceccon Sokakta Yattı
Olimpiyat Köyü Koşulları Çıldırttı, Thomas Ceccon Sokakta Yattı
Olimpiyat Köyü'nde en çok şikayet edilen konu konforsuz yataklar oldu. Sporcuların rahat etmekte zorlandıkları yatak Tokyo Olimpiyatları'nda da en çok eleştirilen konuların arasındaydı.
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Yatak haricinde oda şartları, köyün genel durumuyla ilgili şikayetler de artmaya başladı. Olimpiyat Oyunları'nın sonuna yaklaşırken yeni itirazlar ve isyanlar baş gösteriyor.
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Bu konudaki en çarpıcı tepki İtalyan yüzücü Thomas Ceccon'dan geldi. Odalarda klima bulunmadığı öğrenilen köylerde uyumakta güçlük çeken Ceccon, kendince bir çözüm buldu.
İtalyan yüzücü çareyi sokakta yatmakta buldu. Oda sıcaklığına dayanamayan Ceccon, Olimpiyat Köyü etrafındaki bir parka giderek dışarıda uyumayı tercih etti. Olimpiyat Köyü'nün durumunu bir kez daha tartışmaya açan bu fotoğrafla birlikte diğer sorunlar da gün yüzüne çıktı.
Ceccon, "Köyde klima yok, hava sıcak, yemekler kötü. Birçok sporcu bu yüzden başka yerlere taşınıyor: mazeret yada bahane değil, bunlar mücadele ettiğimiz gerçekler." dedi.
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