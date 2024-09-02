Nostaljiye Hazır Olun: 90'lar Konseptiyle Açılan Bakkalın Görüntüleri İzleyenleri Geçmişe Götürdü

Bursa'da 90'lar ruhunu yeniden yaşamak isteyen bir kişi, o dönemin bakkal konseptini yeniden hayata geçirdi. 90'lı yıllarda satılan ürünlerin kutuları içinde raflarda yer aldığını görenler geçmişe kısa bir yolculuk yaptı.
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Bursa'nın Osmangazi yaşayan Bayram Özdoğan, 90'lı yıllara olan özlemini açtığı bakkalın dekorasyonuna yansıttı.
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Dönemin ürünlerinin yer aldığı bakkalda, veresiye defteri kültürü de yeniden canlandırıldı. Dükkanı ziyaret eden müşteriler kısa süreliğine de olsa nostalji yaşadı.
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