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Nostaljiye Hazır Olun: 90'lar Konseptiyle Açılan Bakkalın Görüntüleri İzleyenleri Geçmişe Götürdü

Nostaljiye Hazır Olun: 90'lar Konseptiyle Açılan Bakkalın Görüntüleri İzleyenleri Geçmişe Götürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 11:45

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Bursa'da 90'lar ruhunu yeniden yaşamak isteyen bir kişi, o dönemin bakkal konseptini yeniden hayata geçirdi. 90'lı yıllarda satılan ürünlerin kutuları içinde raflarda yer aldığını görenler geçmişe kısa bir yolculuk yaptı. 

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Bursa'nın Osmangazi yaşayan Bayram Özdoğan, 90'lı yıllara olan özlemini açtığı bakkalın dekorasyonuna yansıttı.

Bursa'nın Osmangazi yaşayan Bayram Özdoğan, 90'lı yıllara olan özlemini açtığı bakkalın dekorasyonuna yansıttı.

Dönemin ürünlerinin yer aldığı bakkalda, veresiye defteri kültürü de yeniden canlandırıldı. Dükkanı ziyaret eden müşteriler kısa süreliğine de olsa nostalji yaşadı.

Dönemin ürünlerinin yer aldığı bakkalda, veresiye defteri kültürü de yeniden canlandırıldı. Dükkanı ziyaret eden müşteriler kısa süreliğine de olsa nostalji yaşadı.

 İşte o görüntüler; 🎥 👇

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