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Kara Harp Okulu Dönem Birincisi Ebru Eroğlu'ndan Gururlandıran Konuşma

Kara Harp Okulu Dönem Birincisi Ebru Eroğlu'ndan Gururlandıran Konuşma

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 11:04

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın tarihinde bir ilk olarak Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nın 2024 mezunlarında birincilik kadın öğrencilerin oldu. Tören sonrası teğmenlerin kılıç çatma görüntüleri sosyal medyada 'darbe' tartışması başlatırken, o teğmenler arasında yer alan Ebru Eroğlu'nun gururlandıran konuşması kameralara yansıdı. 

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk olarak Kara Harp Okulu (KHO), Hava Harp Okulu (HHO) ve Deniz Harp Okulu (DHO) 2024 mezuniyet töreninde birincilik kürsüsü kadın teğmenlerin oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk olarak Kara Harp Okulu (KHO), Hava Harp Okulu (HHO) ve Deniz Harp Okulu (DHO) 2024 mezuniyet töreninde birincilik kürsüsü kadın teğmenlerin oldu.

Plaketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan teğmenlerin törenin ardından yaptığı kılıç çatma gösterisi bazı kesimlerin 'darbe' yorumlarını beraberinde getirirken, grubun ön saflarında yer alan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun dosta güven, düşmana korku veren konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Plaketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan teğmenlerin törenin ardından yaptığı kılıç çatma gösterisi bazı kesimlerin 'darbe' yorumlarını beraberinde getirirken, grubun ön saflarında yer alan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun dosta güven, düşmana korku veren konuşması sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar; 🎥 👇

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