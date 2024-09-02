Kara Harp Okulu Dönem Birincisi Ebru Eroğlu'ndan Gururlandıran Konuşma

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın tarihinde bir ilk olarak Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nın 2024 mezunlarında birincilik kadın öğrencilerin oldu. Tören sonrası teğmenlerin kılıç çatma görüntüleri sosyal medyada 'darbe' tartışması başlatırken, o teğmenler arasında yer alan Ebru Eroğlu'nun gururlandıran konuşması kameralara yansıdı.