Nerede Konusunu Açarsanız Açın Duyan Kişileri Kesinlikle Şaşırtacak Bilgiler
Nerede Konusunu Açarsanız Açın Duyan Kişileri Kesinlikle Şaşırtacak Bilgiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde duyunca aşırı şaşıracağınız ilginç bilgileri sizin için topladık. Bildiğiniz benzer bir bilgi varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. Neptün 1846 yılında keşfedildi ama o zamandan bu yana Güneş'in etrafında sadece bir tur tamamlayabildi.
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2. Timsahlar, doğan yavrularını gerçekten büyütesiye kadar bakan tek sürüngenler.
3. Tembel hayvanlar, nefeslerini yunuslardan çok daha uzun süre tutabilirler.
4. Dinozorlar soyları tükendikleri süreden çok daha uzun süredir varlardı.
5. 17'inci ve 18'inci yüzyıllarda zengin insanların kocaman bahçeleri olurdu ve burada münzeviye çekilecek bir insan tutarlardı.
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6. Steve Irwin ve Charles Darwin, Harriet isimli aynı kaplumbağaya sahiplik yapmıştı.
7. Denizatlarının hayatlarında tek bir eşi olur ve gezerken partnerlerinin kuyruklarını tutarlar.
8. Koalaların parmak izleri insanlarınki ile birebir aynı.
9. Köpekbalıkları Satürn'ün halkalarından çok daha uzun süredir varlar.
10. Everest Dağı'nın zirvesi deniz kireçtaşından oluşuyor.
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11. 24 yaşındaysanız dünyadaki bütün köpeklerden ve 28 yaşındaysanız bütün kedilerden daha yaşlısınız.
12. İneklerin de insanlar gibi en iyi arkadaşları olur ve ayrıldıklarında strese girebilirler.
13. İlk portakallar turuncu değil yeşildi.
14. Normal bir insan yaşamının ortalama 6 ayını kırmızı ışıklarda beklerken geçirecek.
15. Subrahmanyan Chandrasekhar'ın sınıfındaki herkes Nobel Ödülü kazandı.
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16. Güneş Sistemi'ndeki bütün gezegenleri Dünya ve Ay arasındaki boşluğa sığdırabilirsiniz.
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