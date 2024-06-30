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Nerede Konusunu Açarsanız Açın Duyan Kişileri Kesinlikle Şaşırtacak Bilgiler

Nerede Konusunu Açarsanız Açın Duyan Kişileri Kesinlikle Şaşırtacak Bilgiler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 16:31

Bugünkü içeriğimizde duyunca aşırı şaşıracağınız ilginç bilgileri sizin için topladık. Bildiğiniz benzer bir bilgi varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. Neptün 1846 yılında keşfedildi ama o zamandan bu yana Güneş'in etrafında sadece bir tur tamamlayabildi.

1. Neptün 1846 yılında keşfedildi ama o zamandan bu yana Güneş'in etrafında sadece bir tur tamamlayabildi.

2. Timsahlar, doğan yavrularını gerçekten büyütesiye kadar bakan tek sürüngenler.

2. Timsahlar, doğan yavrularını gerçekten büyütesiye kadar bakan tek sürüngenler.

3. Tembel hayvanlar, nefeslerini yunuslardan çok daha uzun süre tutabilirler.

3. Tembel hayvanlar, nefeslerini yunuslardan çok daha uzun süre tutabilirler.

4. Dinozorlar soyları tükendikleri süreden çok daha uzun süredir varlardı.

4. Dinozorlar soyları tükendikleri süreden çok daha uzun süredir varlardı.

5. 17'inci ve 18'inci yüzyıllarda zengin insanların kocaman bahçeleri olurdu ve burada münzeviye çekilecek bir insan tutarlardı.

5. 17'inci ve 18'inci yüzyıllarda zengin insanların kocaman bahçeleri olurdu ve burada münzeviye çekilecek bir insan tutarlardı.

Bu kişinin görevi münzeviye çekilmiş bir büyücü gibi yaşamaktı. Duş almaları veya temiz kıyafet giymeleri yasaktı. Eğer bir zenginin partisinde bahçelerinde yaşayan bir münzevi görünürse o kişi çok popüler olurdu.

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6. Steve Irwin ve Charles Darwin, Harriet isimli aynı kaplumbağaya sahiplik yapmıştı.

6. Steve Irwin ve Charles Darwin, Harriet isimli aynı kaplumbağaya sahiplik yapmıştı.

Harriet 176 yaşında öldü.

7. Denizatlarının hayatlarında tek bir eşi olur ve gezerken partnerlerinin kuyruklarını tutarlar.

7. Denizatlarının hayatlarında tek bir eşi olur ve gezerken partnerlerinin kuyruklarını tutarlar.

8. Koalaların parmak izleri insanlarınki ile birebir aynı.

9. Köpekbalıkları Satürn'ün halkalarından çok daha uzun süredir varlar.

9. Köpekbalıkları Satürn'ün halkalarından çok daha uzun süredir varlar.

10. Everest Dağı'nın zirvesi deniz kireçtaşından oluşuyor.

10. Everest Dağı'nın zirvesi deniz kireçtaşından oluşuyor.
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11. 24 yaşındaysanız dünyadaki bütün köpeklerden ve 28 yaşındaysanız bütün kedilerden daha yaşlısınız.

11. 24 yaşındaysanız dünyadaki bütün köpeklerden ve 28 yaşındaysanız bütün kedilerden daha yaşlısınız.

12. İneklerin de insanlar gibi en iyi arkadaşları olur ve ayrıldıklarında strese girebilirler.

12. İneklerin de insanlar gibi en iyi arkadaşları olur ve ayrıldıklarında strese girebilirler.

13. İlk portakallar turuncu değil yeşildi.

13. İlk portakallar turuncu değil yeşildi.

14. Normal bir insan yaşamının ortalama 6 ayını kırmızı ışıklarda beklerken geçirecek.

14. Normal bir insan yaşamının ortalama 6 ayını kırmızı ışıklarda beklerken geçirecek.

15. Subrahmanyan Chandrasekhar'ın sınıfındaki herkes Nobel Ödülü kazandı.

15. Subrahmanyan Chandrasekhar'ın sınıfındaki herkes Nobel Ödülü kazandı.
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16. Güneş Sistemi'ndeki bütün gezegenleri Dünya ve Ay arasındaki boşluğa sığdırabilirsiniz.

16. Güneş Sistemi'ndeki bütün gezegenleri Dünya ve Ay arasındaki boşluğa sığdırabilirsiniz.

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