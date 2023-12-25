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Mutluluk Hormonu Taşıyan Protein Videosunun Yavaşlığı Neden Hepimizin Mutsuz Olduğunu Bir Kez Daha Gösterdi

Mutluluk Hormonu Taşıyan Protein Videosunun Yavaşlığı Neden Hepimizin Mutsuz Olduğunu Bir Kez Daha Gösterdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.12.2023 - 16:24

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Twitter'da dopamini yerine ulaştırmaya çalışan taşıyıcı protein animasyonunu görenler verdikleri tepkilerle hepimize kahkaha attırdı. Biraz yavaş olan taşıyıcı protein neden mutsuz olduğumuzu göstermiş oldu. 😂

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Dopamin hormonu vücudun zevk, memnuniyet ve motivasyonunu üstlenir bildiğiniz gibi. Kısaca mutluluk hormonu diyebiliriz.

Dopamin hormonu vücudun zevk, memnuniyet ve motivasyonunu üstlenir bildiğiniz gibi. Kısaca mutluluk hormonu diyebiliriz.

Sinir sistemi vücudun ürettiği dopamini sinir hücreleri arasında mesaj göndermek için kullanır. Ön bilgiyi yaptığımıza göre bir de gelin o anların animasyonunu izleyelim.

Twitter'da bu animasyon "biz üzgün olmayalım diye bir çuval dolusu dopamini yerine ulaştırmaya çalışan bir taşıyıcı protein" açıklamasıyla paylaşıldı.

Taşıyıcı proteinin yavaşlığı, "bu yüzden mutsuzmuşuz!" dedirtti.

Taşıyıcı proteinin yavaşlığı, "bu yüzden mutsuzmuşuz!" dedirtti.
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