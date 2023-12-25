Mutluluk Hormonu Taşıyan Protein Videosunun Yavaşlığı Neden Hepimizin Mutsuz Olduğunu Bir Kez Daha Gösterdi

Twitter'da dopamini yerine ulaştırmaya çalışan taşıyıcı protein animasyonunu görenler verdikleri tepkilerle hepimize kahkaha attırdı. Biraz yavaş olan taşıyıcı protein neden mutsuz olduğumuzu göstermiş oldu. 😂
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Dopamin hormonu vücudun zevk, memnuniyet ve motivasyonunu üstlenir bildiğiniz gibi. Kısaca mutluluk hormonu diyebiliriz.
Twitter'da bu animasyon "biz üzgün olmayalım diye bir çuval dolusu dopamini yerine ulaştırmaya çalışan bir taşıyıcı protein" açıklamasıyla paylaşıldı.
Taşıyıcı proteinin yavaşlığı, "bu yüzden mutsuzmuşuz!" dedirtti.
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