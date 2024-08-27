Mustafa Sarıgül, Mehmet Şimşek'in Ekonomi Politikasını Bir Kalıp Peynir Üzerinden Değerlendirdi

Kamuoyunun konuştuğu konulara ilişkin çektiği videolarla gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu defa hedefine Mehmet Şimşek'i koydu. Şimşek'in ekonomi yönetimini bir kalıp peynir üzerinden örnekleyen Sarıgül, 'Benim çiftçim canla başla çalışıyor, bir kalıp peynir üretiyor, ürettiği bir kalıp peynirin büyük kısmı Mehmet Şimşek'in, küçük kısmı ise çiftçinin. Takdiri size bırakıyorum.' dedi.