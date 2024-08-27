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Mustafa Sarıgül, Mehmet Şimşek'in Ekonomi Politikasını Bir Kalıp Peynir Üzerinden Değerlendirdi

Mustafa Sarıgül, Mehmet Şimşek'in Ekonomi Politikasını Bir Kalıp Peynir Üzerinden Değerlendirdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 11:11

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Kamuoyunun konuştuğu konulara ilişkin çektiği videolarla gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu defa hedefine Mehmet Şimşek'i koydu. Şimşek'in ekonomi yönetimini bir kalıp peynir üzerinden örnekleyen Sarıgül, 'Benim çiftçim canla başla çalışıyor, bir kalıp peynir üretiyor, ürettiği bir kalıp peynirin büyük kısmı Mehmet Şimşek'in, küçük kısmı ise çiftçinin. Takdiri size bırakıyorum.' dedi. 

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Kamuoyunda çok konuşulan olaylara ilişkin çektiği videolarla geniş bir kitleye hitap eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ekonomik darlığın vatandaşlar üzerinde etkisini arttırdığı bir dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Mehmet Şimşek'i bir benzetme üzerinden hedef aldı.

Kamuoyunda çok konuşulan olaylara ilişkin çektiği videolarla geniş bir kitleye hitap eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ekonomik darlığın vatandaşlar üzerinde etkisini arttırdığı bir dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Mehmet Şimşek'i bir benzetme üzerinden hedef aldı.

Paylaştığı videoda bir kalıp peyniri ikiye bölen Sarıgül, "Benim çiftçim canla başla çalışıyor, bir kalıp peynir üretiyor, ürettiği bir kalıp peynirin büyük kısmı Mehmet Şimşek'in, küçük kısmı ise çiftçinin. Takdiri size bırakıyorum." dedi. İşte o görüntüler; 🎥

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