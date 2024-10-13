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Mustafa Destici'nin "Vergiye Tepki Gösteren Rakı Alsın" İfadesi Sonrası Rakı Alan Yayıncı Gündemde: "Sana Ne?"

Mustafa Destici'nin "Vergiye Tepki Gösteren Rakı Alsın" İfadesi Sonrası Rakı Alan Yayıncı Gündemde: "Sana Ne?"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.10.2024 - 23:27

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Kredi kartlarına getirilmeyi öngören 750 TL'lik katkı payını eleştirenleri 'Gitsin rakı içsinler' diyerek hedef gösteren Mustafa Destici'nin açıklamasını okuyan bir yayıncı, 'Sana ne lan, istediğimi alırım.' diyerek rakı almaya gitti. 

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100 bin TL ve üzeri kredi kartlarına 'Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na 750 TL katkı payı sağlanmasına ilişkin yasayı savunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bu payı ödemeyi reddedenleri hedef alarak, "Vermedikleri 750 lirayı bu millet verir, gitsin 750 liraya büyük rakı alsın, DEM’lenmeye devam etsin.” demişti.

100 bin TL ve üzeri kredi kartlarına 'Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na 750 TL katkı payı sağlanmasına ilişkin yasayı savunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bu payı ödemeyi reddedenleri hedef alarak, "Vermedikleri 750 lirayı bu millet verir, gitsin 750 liraya büyük rakı alsın, DEM’lenmeye devam etsin.” demişti.

Destici'nin ifadelerine tepki gösteren yayıncı, "Sana ne lan istediğimi alırım." dedi. Gittiği Tekel bayisine "750 liraya rakı var mı?" diye soran yayıncı, satıcının "Hangi rakı?" sorusuna "Bilmiyorum Mustafa Destici öyle demiş." diyerek yanıt verdi.

Destici'nin ifadelerine tepki gösteren yayıncı, "Sana ne lan istediğimi alırım." dedi. Gittiği Tekel bayisine "750 liraya rakı var mı?" diye soran yayıncı, satıcının "Hangi rakı?" sorusuna "Bilmiyorum Mustafa Destici öyle demiş." diyerek yanıt verdi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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