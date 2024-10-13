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Eşinin 'Gazla' Tavsiyesine Uyan Ralli Pilotu Takla Attı: "Karıcığım İyi misin?"

Eşinin 'Gazla' Tavsiyesine Uyan Ralli Pilotu Takla Attı: "Karıcığım İyi misin?"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.10.2024 - 22:01

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Kocaeli Rallisi'nde yarışan kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, co-pilot olan eşinin tavsiyesi üzerine viraja hızlı girerek takla attı. Takla sonrası eşine 'Karıcığım iyi misin?' diyerek seslenen co-pilot izleyenleri duygulandırdı.

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Kocaeli Rallisi'nde co-pilot eşinin tavsiyesi üzerine viraja hızlı giren engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin takla attı. Kaza anında eşine "Karıcığım iyi misin?" diyerek seslenen co-pilot izleyenleri duygulandırdı.

Kocaeli Rallisi'nde co-pilot eşinin tavsiyesi üzerine viraja hızlı giren engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin takla attı. Kaza anında eşine "Karıcığım iyi misin?" diyerek seslenen co-pilot izleyenleri duygulandırdı.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, durumla ilgili birbirinden komik yorumlarda bulundu.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, durumla ilgili birbirinden komik yorumlarda bulundu.

İşte kaza görüntüsü; 🎥 👇

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