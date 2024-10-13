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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Yiyecek-İçecek Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! "Su 1 Euro 80 Cent"

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Yiyecek-İçecek Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! "Su 1 Euro 80 Cent"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.10.2024 - 22:39

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan restoranlarda yiyecek-içecek fiyatlarının euro üzerinden satıldığını ve çok pahalı olduğunu söyleyen içerik üreticisi 'Türkiye topraklarında olmamıza rağmen her şey euro'yla satılıyor. Sandviç 10 euro, simit 2 euro 20 cent, su 1 euro 80 cent. Vatana millete hayırlı olsun.' diyerek isyan etti.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki restoranlarda satılan yiyecek ve içecek fiyatları görüntüleyen içerik üreticisinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki restoranlarda satılan yiyecek ve içecek fiyatları görüntüleyen içerik üreticisinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Ürünlerin euro üzerinden satıldığını söyleyen içerik üreticisi, "Türkiye topraklarında olmamıza rağmen her şey euro'yla satılıyor. Sandviç 10 euro, simit 2 euro 20 cent, su 1 euro 80 cent. Vatana millete hayırlı olsun." diyerek isyan etti.

Ürünlerin euro üzerinden satıldığını söyleyen içerik üreticisi, "Türkiye topraklarında olmamıza rağmen her şey euro'yla satılıyor. Sandviç 10 euro, simit 2 euro 20 cent, su 1 euro 80 cent. Vatana millete hayırlı olsun." diyerek isyan etti.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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Bozkurt

TL'den tamamen ümidi kesmişler demek ki. Döviz bozdurma etkinliklerinde gaza gelip yastık altındaki birikimini pul edenlere de yazık oldu bu arada. :)