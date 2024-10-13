Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Yiyecek-İçecek Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! "Su 1 Euro 80 Cent"

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan restoranlarda yiyecek-içecek fiyatlarının euro üzerinden satıldığını ve çok pahalı olduğunu söyleyen içerik üreticisi 'Türkiye topraklarında olmamıza rağmen her şey euro'yla satılıyor. Sandviç 10 euro, simit 2 euro 20 cent, su 1 euro 80 cent. Vatana millete hayırlı olsun.' diyerek isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki restoranlarda satılan yiyecek ve içecek fiyatları görüntüleyen içerik üreticisinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ürünlerin euro üzerinden satıldığını söyleyen içerik üreticisi, "Türkiye topraklarında olmamıza rağmen her şey euro'yla satılıyor. Sandviç 10 euro, simit 2 euro 20 cent, su 1 euro 80 cent. Vatana millete hayırlı olsun." diyerek isyan etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
TL'den tamamen ümidi kesmişler demek ki. Döviz bozdurma etkinliklerinde gaza gelip yastık altındaki birikimini pul edenlere de yazık oldu bu arada. :)