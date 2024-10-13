Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Yiyecek-İçecek Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! "Su 1 Euro 80 Cent"

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan restoranlarda yiyecek-içecek fiyatlarının euro üzerinden satıldığını ve çok pahalı olduğunu söyleyen içerik üreticisi 'Türkiye topraklarında olmamıza rağmen her şey euro'yla satılıyor. Sandviç 10 euro, simit 2 euro 20 cent, su 1 euro 80 cent. Vatana millete hayırlı olsun.' diyerek isyan etti.