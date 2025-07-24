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MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu Nüfusa Dikkat Çekti: “Bu Silahları Üretiyoruz ama Kullanacak İnsan Bulamayabiliriz”

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu Nüfusa Dikkat Çekti: “Bu Silahları Üretiyoruz ama Kullanacak İnsan Bulamayabiliriz”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.07.2025 - 13:57

Türkiye’nin savunma sanayii aktörüleri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) yeni ürünlerini tanıttı. Özellikle ROKETSAN tarafından geliştirilen hipersonik füze fuarın en dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.

Fuarı ziyaret eden Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise Türkiye’nin hızla düşen nüfusuna dikkat çekti. Afyoncu, “Bu silahları üretiyoruz ancak böyle giderse bu silahları üretecek, kullanacak insan bulmayacağız.” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: TR Haber

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Türkiye’nin doğurganlık hızı 1.48’e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine ulaşmıştı.

Türkiye’nin doğurganlık hızı 1.48’e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine ulaşmıştı.

Doğurganlık hızında artış yaşanmazsa Türkiye’nin 10 yıl sonra nüfusunun 10 milyon azalacağı tahmin ediliyor. Hükümet de 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmiş ve sık sık doğurganlık hızının artması yönünde çalışmalar yapmaya başlamıştı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu bir kez daha Türkiye’yi bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti.

“Türkiye nüfus sorununu çözemezse süper güç olamaz.”

“Türkiye nüfus sorununu çözemezse süper güç olamaz.”

IDEF 2025 fuarını ziyaret eden ve TR Haber’e özel açıklamalarda bulunan Afyoncu, “Biz bölgesel bir gücüz. Süper güç değiliz. Türkiye böyle düzgün devam eder, nüfus problemini aşarsa süper bir güç olabilir. Olmasını da ümid ediyoruz. En büyük arzumuz bu. Bizim kendi gücümüzün farkında olmamız lazım. Gücümüzün ölçüsünde hareket etmemiz lazım. Türkiye iyi yolda ama bu bir süreç. Buradaki silahları üretiyoruz ama yarın bu silahları üretecek, bu silahları kullanacak insan bulamayacaksınız. İnsanlar bunun farkında değil. Nüfusta çok kötü gidiyoruz. Çok hızlı düşüyor nüfus. Nüfusu çözmediğini takdirde bu silahların da bir manası kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Erhan Afyoncu’nun açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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