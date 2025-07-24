MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu Nüfusa Dikkat Çekti: “Bu Silahları Üretiyoruz ama Kullanacak İnsan Bulamayabiliriz”

IDEF 2025 fuarını ziyaret eden ve TR Haber’e özel açıklamalarda bulunan Afyoncu, “Biz bölgesel bir gücüz. Süper güç değiliz. Türkiye böyle düzgün devam eder, nüfus problemini aşarsa süper bir güç olabilir. Olmasını da ümid ediyoruz. En büyük arzumuz bu. Bizim kendi gücümüzün farkında olmamız lazım. Gücümüzün ölçüsünde hareket etmemiz lazım. Türkiye iyi yolda ama bu bir süreç. Buradaki silahları üretiyoruz ama yarın bu silahları üretecek, bu silahları kullanacak insan bulamayacaksınız. İnsanlar bunun farkında değil. Nüfusta çok kötü gidiyoruz. Çok hızlı düşüyor nüfus. Nüfusu çözmediğini takdirde bu silahların da bir manası kalmıyor” ifadelerini kullandı.