MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu Nüfusa Dikkat Çekti: “Bu Silahları Üretiyoruz ama Kullanacak İnsan Bulamayabiliriz”
Türkiye’nin savunma sanayii aktörüleri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) yeni ürünlerini tanıttı. Özellikle ROKETSAN tarafından geliştirilen hipersonik füze fuarın en dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.
Fuarı ziyaret eden Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise Türkiye’nin hızla düşen nüfusuna dikkat çekti. Afyoncu, “Bu silahları üretiyoruz ancak böyle giderse bu silahları üretecek, kullanacak insan bulmayacağız.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: TR Haber
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Türkiye’nin doğurganlık hızı 1.48’e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine ulaşmıştı.
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“Türkiye nüfus sorununu çözemezse süper güç olamaz.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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