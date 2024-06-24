MLS'te İlginç Olay: Sabırsız Taraftarlar Hakemi Tam Dinlemeyince Hayal Kırıklığına Uğradı
MLS'te İlginç Olay: Sabırsız Taraftarlar Hakemi Tam Dinlemeyince Hayal Kırıklığına Uğradı
MLS'te oynanan St. Louis City ile Atlanta United arasındaki maçta hakem Filip Dujic'in yaptığı VAR açıklaması, ev sahibi taraftarları önce sevindirdi, sonra hayal kırıklığına uğrattı.
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Amerika futbolunun en üst düzey ligi MLS'in 20. haftasında St. Louis'in Atalanta United'ı konuk ettiği maçta dikkat çekici bir an yaşandı.
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Ev sahibi, Norveçli futbolcusu Nökkvi Thórisson ile 39. dakikada 1-0 öne geçti. Golün ardından hakem Filip Dujic, VAR'a gitti.
VAR incelemesinin ardından kararını tribünlere açıklayan Dujic, “İnceleme sonucunda, ofsayt ihlali olmadığı tespit edilmiştir,” diye başladığında, ev sahibi takımın taraftarları golü kutlamaya başladı.
Ancak Dujic’in açıklaması bitmemişti ve St. Louis taraftarlarını hayal kırıklığına uğratacak bir devamı vardı.
Dujic, "Gol öncesinde faul var. Gol iptal." diyerek sözlerini tamamladığında taraftarların coşkusu yerini üzüntüye bıraktı
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