Milli Futbolcular Baskı Altında mı? Gazetecinin Hamit Altıntop Paylaşımı Kafa Karışıklığı Yaratacak!

'A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, basın toplantılarında gazetecilerin arasında oturuyor.

Futbolcular veya teknik direktör cevap verirken, takım sorumlusu onların gözünün içine bakıyor.

Cenk, Hakan ve İsmail’in basın toplantısını da en ön sıradan takip etti.

Gazeteciler ile soruların muhatabı arasında yer almak kime fayda sağlar bilmiyorum.

Bu durum oyunculara destek mi yoksa onları kontrol altında tutma çabası mı emin değilim.'