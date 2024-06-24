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Milli Futbolcular Baskı Altında mı? Gazetecinin Hamit Altıntop Paylaşımı Kafa Karışıklığı Yaratacak!

Milli Futbolcular Baskı Altında mı? Gazetecinin Hamit Altıntop Paylaşımı Kafa Karışıklığı Yaratacak!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 15:15

Socrastes Dergi'den Övünç Özdem, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısına dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özdem, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'in basın toplantısını en ön sıradan takip ettiğini ifade etti.

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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilmesi, tüm Türkiye'de büyük tepkiye yol açmıştı.

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilmesi, tüm Türkiye'de büyük tepkiye yol açmıştı.
cdnuploads.aa.com.tr

Farklı mağlubiyetten çok teknik direktör Montella'nın kadro tercihi ve maç sonrası açıklamaları eleştirilmişti.

Farklı mağlubiyetten çok teknik direktör Montella'nın kadro tercihi ve maç sonrası açıklamaları eleştirilmişti.

İtalyan teknik adamın yanı sıra TFF Başkanı Büyükekşi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da istifaya çağırılmıştı.

İtalyan teknik adamın yanı sıra TFF Başkanı Büyükekşi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da istifaya çağırılmıştı.
cdnuploads.aa.com.tr

Altıntop'un kadroya müdahale ettiği , bazı futbolcuların turnuvada şans bulamamasında bu durumun etkili olduğu iddia edilmişti.

Altıntop'un kadroya müdahale ettiği , bazı futbolcuların turnuvada şans bulamamasında bu durumun etkili olduğu iddia edilmişti.

Bu gelişme sonrası "Altıntop, kadroya karışıyor mu?" sorusu akıllara gelirken eski futbolcu, iddiayı "Kişi kendinden bilir işi" sözüyle yalanlamıştı.

Bu gelişme sonrası "Altıntop, kadroya karışıyor mu?" sorusu akıllara gelirken eski futbolcu, iddiayı "Kişi kendinden bilir işi" sözüyle yalanlamıştı.

Detaylar burada 👇

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Altınop, dün düzenlenen Çekya basın toplantısının ardından Övünç Özdem'in X'ten yapmış olduğu paylaşımla bir kez daha gündeme geldi.

Altınop, dün düzenlenen Çekya basın toplantısının ardından Övünç Özdem'in X'ten yapmış olduğu paylaşımla bir kez daha gündeme geldi.

Özdem, Altıntop'un Cenk, Hakan ve İsmail’in basın toplantısını en ön sıradan takip ettiğini ve futbolcuların gözünün içine baktığını dile getirdi.

Özdem, Altıntop'un Cenk, Hakan ve İsmail’in basın toplantısını en ön sıradan takip ettiğini ve futbolcuların gözünün içine baktığını dile getirdi.

Özdem'in gönderisi 👇

Özdem'in gönderisi 👇

'A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, basın toplantılarında gazetecilerin arasında oturuyor.

Futbolcular veya teknik direktör cevap verirken, takım sorumlusu onların gözünün içine bakıyor.

Cenk, Hakan ve İsmail’in basın toplantısını da en ön sıradan takip etti.

Gazeteciler ile soruların muhatabı arasında yer almak kime fayda sağlar bilmiyorum.

Bu durum oyunculara destek mi yoksa onları kontrol altında tutma çabası mı emin değilim.'

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