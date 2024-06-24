Milli Futbolcular Baskı Altında mı? Gazetecinin Hamit Altıntop Paylaşımı Kafa Karışıklığı Yaratacak!
Milli Futbolcular Baskı Altında mı? Gazetecinin Hamit Altıntop Paylaşımı Kafa Karışıklığı Yaratacak!
Socrastes Dergi'den Övünç Özdem, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısına dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özdem, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'in basın toplantısını en ön sıradan takip ettiğini ifade etti.
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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilmesi, tüm Türkiye'de büyük tepkiye yol açmıştı.
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Farklı mağlubiyetten çok teknik direktör Montella'nın kadro tercihi ve maç sonrası açıklamaları eleştirilmişti.
İtalyan teknik adamın yanı sıra TFF Başkanı Büyükekşi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da istifaya çağırılmıştı.
Altıntop'un kadroya müdahale ettiği , bazı futbolcuların turnuvada şans bulamamasında bu durumun etkili olduğu iddia edilmişti.
Bu gelişme sonrası "Altıntop, kadroya karışıyor mu?" sorusu akıllara gelirken eski futbolcu, iddiayı "Kişi kendinden bilir işi" sözüyle yalanlamıştı.
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Altınop, dün düzenlenen Çekya basın toplantısının ardından Övünç Özdem'in X'ten yapmış olduğu paylaşımla bir kez daha gündeme geldi.
Özdem, Altıntop'un Cenk, Hakan ve İsmail’in basın toplantısını en ön sıradan takip ettiğini ve futbolcuların gözünün içine baktığını dile getirdi.
Özdem'in gönderisi 👇
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