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Mısır'da Bir Eğlence Mekanının Sahibi Sahneye Çıkaracak Dansöz Bulamayınca Çareyi Kendi Oynamakta Buldu

Mısır'da Bir Eğlence Mekanının Sahibi Sahneye Çıkaracak Dansöz Bulamayınca Çareyi Kendi Oynamakta Buldu

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
02.03.2024 - 00:52

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Mısır'da bir eğlence mekanının sahibi sahneye çıkaracak dansöz bulamayınca çareyi dansöz olmakta buldu. Mekan sahibi dansöz oldu, sahneye çıkıp oynadı.

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Mısır'da bir eğlence mekanının işletmecisi programı için sahneye çıkacak dansöz bulamayınca çareyi dansöz olmakta buldu.

Mısır'da bir eğlence mekanının işletmecisi programı için sahneye çıkacak dansöz bulamayınca çareyi dansöz olmakta buldu.

İşte o anlar 👇🏻

Sahneye çıkıp oynayan işletme sahibinin yeteneği sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sahneye çıkıp oynayan işletme sahibinin yeteneği sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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