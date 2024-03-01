Mısır'da Bir Eğlence Mekanının Sahibi Sahneye Çıkaracak Dansöz Bulamayınca Çareyi Kendi Oynamakta Buldu

Mısır'da bir eğlence mekanının sahibi sahneye çıkaracak dansöz bulamayınca çareyi dansöz olmakta buldu. Mekan sahibi dansöz oldu, sahneye çıkıp oynadı.
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Mısır'da bir eğlence mekanının işletmecisi programı için sahneye çıkacak dansöz bulamayınca çareyi dansöz olmakta buldu.
İşte o anlar 👇🏻
Sahneye çıkıp oynayan işletme sahibinin yeteneği sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
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