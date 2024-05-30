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Minik Kızı Havuzda Kaptığı Virüs Sebebiyle Günlerce Yoğun Bakımda Kalan Bir Kadın Tüm Aileleri Uyardı

Minik Kızı Havuzda Kaptığı Virüs Sebebiyle Günlerce Yoğun Bakımda Kalan Bir Kadın Tüm Aileleri Uyardı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 17:49

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Yaz geliyor, havuz sezonu açılıyor. Fakat gittiğimiz havuzların temiz olması önemli. Pek çok kişinin aynı anda kullandığı bu havuzlar çok ciddi riskler taşıyabiliyor. Bu nedenle, havuz seçiminde temizlik ve hijyen standartları dikkat edilecekler listenizin en başında olmalı.

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Bir kadın, 3 saatlik havuz eğlencelerinin nasıl bir kabusa dönüştüğünü anlattı.

Bir kadın, 3 saatlik havuz eğlencelerinin nasıl bir kabusa dönüştüğünü anlattı.

Kızının, havuzda kaptığı virüs sebebiyle günlerce yoğun bakımda kaldığını anlatan anne, tüm aileleri çektiği bir video ile bu konuda uyardı.

Kızının, havuzda kaptığı virüs sebebiyle günlerce yoğun bakımda kaldığını anlatan anne, tüm aileleri çektiği bir video ile bu konuda uyardı.

İşte o video;

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