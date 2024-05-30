Minik Kızı Havuzda Kaptığı Virüs Sebebiyle Günlerce Yoğun Bakımda Kalan Bir Kadın Tüm Aileleri Uyardı

Yaz geliyor, havuz sezonu açılıyor. Fakat gittiğimiz havuzların temiz olması önemli. Pek çok kişinin aynı anda kullandığı bu havuzlar çok ciddi riskler taşıyabiliyor. Bu nedenle, havuz seçiminde temizlik ve hijyen standartları dikkat edilecekler listenizin en başında olmalı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir kadın, 3 saatlik havuz eğlencelerinin nasıl bir kabusa dönüştüğünü anlattı.
Kızının, havuzda kaptığı virüs sebebiyle günlerce yoğun bakımda kaldığını anlatan anne, tüm aileleri çektiği bir video ile bu konuda uyardı.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın