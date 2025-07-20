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Mine Tugay'ın Şiddet İddialarına Cevabından MasterChef'in 9. Yarışmacısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Mine Tugay'ın Şiddet İddialarına Cevabından MasterChef'in 9. Yarışmacısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2025 - 01:02

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

20 Temmuz Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. MasterChef Türkiye'nin 9. yarışmacısı belli oldu.

1. MasterChef Türkiye'nin 9. yarışmacısı belli oldu.

Ana kadroya katılan ilk sekiz yarışmacı Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla ve İhsan olmuştu. Yarışmaya katılmaya hak kazanan 9. isim de belli oldu.

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2. Milyoner'de yine bir futbol sorusu yarışmacının başını yaktı!

2. Milyoner'de yine bir futbol sorusu yarışmacının başını yaktı!

Kim Milyoner OImak İster'de yarışmacıya ''1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?' sorusu soruldu. Joker kullanan yarışmacı soruyu yanlış cevapladı.

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3. Sevdiğim Sensin dizisine bir oyuncu daha katıldı.

3. Sevdiğim Sensin dizisine bir oyuncu daha katıldı.

Nilüfer rolüyle kadroya dahil olan oyuncu, dizide Aytaç Şaşmaz'ın kardeşini oynayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yayınlanacağı kanal ise henüz belli değil.

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4. Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi'ne devam edip etmeyeceğini açıkladı.

4. Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi'ne devam edip etmeyeceğini açıkladı.

Didem Soydan'ın sorularını yanıtlayan Cem Yiğit Üzümoğlu, dizide zaman atlaması olacağını hatırlattı. Üzümoğlu, diziye devam edip etmeyeceğini açıkladı.

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5. TV dünyasını goygoyuna alet edenler yine kırdı geçirdi.

5. TV dünyasını goygoyuna alet edenler yine kırdı geçirdi.

Birbirinden komik tweetler yine içerikteki yerini aldı. Ekranların sevilen karakterleri goygoydan nasibini aldı.

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6. Bahar Şahin ve Mine Tugay arasındaki kriz sürüyor.

6. Bahar Şahin ve Mine Tugay arasındaki kriz sürüyor.

Bahar Şahin, yıllar önce rol aldığı Zalim İstanbul setinde psikolojik şiddete uğradığını söylemişti. İsim vermeden yaptığı bu iddianın ardından Mine Tugay'ın ismi anılmaya başladı. Tugay, iddialar karşısında açıklama yaptı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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