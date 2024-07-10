Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Milli Takım'da Eleştirilerin Hedefi Olan Kenan Yıldız'a Hakan Çalhanoğlu'ndan Destek!

Milli Takım'da Eleştirilerin Hedefi Olan Kenan Yıldız'a Hakan Çalhanoğlu'ndan Destek!

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 17:26

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan ay-yıldızlı ekibimizin Kenan Yıldız'a destek geldi. Tecrübeli isim, Hollanda maçının ardından sosyal medyada çeşitli hareketlere maruz kalan genç futbolcuyu sosyal medya hesabından 'Gururumuz' diyerek paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bizim Çocuklar, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'e Hollanda'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde veda etmişti.

Bizim Çocuklar, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'e Hollanda'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde veda etmişti.

Milliler, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur ve heyecan yaşatmış bazı futbolcularımız ise futbolseverler tarafından eleştirilmişti.

Milliler, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur ve heyecan yaşatmış bazı futbolcularımız ise futbolseverler tarafından eleştirilmişti.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçının ardından "Can-ı gönülden söylüyorum, eğer eleştiri geliyorsa bana gelsin. Yeterki genç arkadaşlarıma gelmesin. Onlar rahat olsun. Onlar bizim için çok değerli." açıklamasında bulunmuştu.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçının ardından "Can-ı gönülden söylüyorum, eğer eleştiri geliyorsa bana gelsin. Yeterki genç arkadaşlarıma gelmesin. Onlar rahat olsun. Onlar bizim için çok değerli." açıklamasında bulunmuştu.

30 yaşındaki futbolcu, şampiyonaya veda etmemizin sonrasında da sosyal medya hesabından Kenan Yıldız'ı paylaşarak "Gururumuz" dedi.

30 yaşındaki futbolcu, şampiyonaya veda etmemizin sonrasında da sosyal medya hesabından Kenan Yıldız'ı paylaşarak "Gururumuz" dedi.

Juventus forması giyen 19 yaşındaki futbolcu, özellikle Hollanda maçındaki performansıyla sosyal medyada lince uğramıştı.

Juventus forması giyen 19 yaşındaki futbolcu, özellikle Hollanda maçındaki performansıyla sosyal medyada lince uğramıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımına gelen yorumlar 👇🏻

Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımına gelen yorumlar 👇🏻
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın