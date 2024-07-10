Milli Takım'da Eleştirilerin Hedefi Olan Kenan Yıldız'a Hakan Çalhanoğlu'ndan Destek!
Milli Takım'da Eleştirilerin Hedefi Olan Kenan Yıldız'a Hakan Çalhanoğlu'ndan Destek!
A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan ay-yıldızlı ekibimizin Kenan Yıldız'a destek geldi. Tecrübeli isim, Hollanda maçının ardından sosyal medyada çeşitli hareketlere maruz kalan genç futbolcuyu sosyal medya hesabından 'Gururumuz' diyerek paylaştı.
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Bizim Çocuklar, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'e Hollanda'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde veda etmişti.
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Milliler, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur ve heyecan yaşatmış bazı futbolcularımız ise futbolseverler tarafından eleştirilmişti.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçının ardından "Can-ı gönülden söylüyorum, eğer eleştiri geliyorsa bana gelsin. Yeterki genç arkadaşlarıma gelmesin. Onlar rahat olsun. Onlar bizim için çok değerli." açıklamasında bulunmuştu.
30 yaşındaki futbolcu, şampiyonaya veda etmemizin sonrasında da sosyal medya hesabından Kenan Yıldız'ı paylaşarak "Gururumuz" dedi.
Juventus forması giyen 19 yaşındaki futbolcu, özellikle Hollanda maçındaki performansıyla sosyal medyada lince uğramıştı.
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Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımına gelen yorumlar 👇🏻
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