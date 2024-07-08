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Milli Futbolcu Yunus Akgün Röportaj Vermemek İçin Müller'in Telefon Taktiğini Uyguladı

Milli Futbolcu Yunus Akgün Röportaj Vermemek İçin Müller'in Telefon Taktiğini Uyguladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 13:19

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formamızı terleten futbolcularımızdan Yunus Akgün, havalimanı çıkışında gazetecilerden kaçmak için Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller'in dört sene önce uyguladığı telefon numarasına başvurdu.

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Takım, yurda döndü.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Takım, yurda döndü.

Milliler, havalimanından ayrılırken en çok dikkat çeken isimlerden biri Yunus Akgün oldu.

Milliler, havalimanından ayrılırken en çok dikkat çeken isimlerden biri Yunus Akgün oldu.

Akgün, gazetecilerin sorularına yanıt vermemek için telefonla konuşuyormuş gibi yaptı.

Bayern Münih'in tecrübeli golcüsü Müller de 2020 yılında aynı durumla gündeme gelmiş ve çok konuşulmuştu.

Bayern Münih'in tecrübeli golcüsü Müller de 2020 yılında aynı durumla gündeme gelmiş ve çok konuşulmuştu.

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