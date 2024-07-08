Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Bu Açıyı Hiç Görmemiş Olabilirsiniz! Hollanda'nın Attığı İkinci Golde Faul Var mı?

Bu Açıyı Hiç Görmemiş Olabilirsiniz! Hollanda'nın Attığı İkinci Golde Faul Var mı?

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 12:26

Hollanda, EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Takımımızı, 2-1'le geçerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Galibiyeti getiren golün ekranlara gelmeyen bir açısı, sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, pozisyonun faul olduğunu ve golün iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

EURO 2024'e Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın bulunduğu F Grubu'nda başlayan Bizim Çocuklar, 6 puanla gruptan ikinci olarak çıkmıştı.

EURO 2024'e Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın bulunduğu F Grubu'nda başlayan Bizim Çocuklar, 6 puanla gruptan ikinci olarak çıkmıştı.

Ay-yıldızlı ekibimiz, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek de çeyrek final bileti almış ve Hollanda'nın rakibi olmuştu.

Ay-yıldızlı ekibimiz, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek de çeyrek final bileti almış ve Hollanda'nın rakibi olmuştu.

Çeyrek finalde ilk yarıyı 1-0 önde kapasak da Hollanda, ikinci yarıda bulduğu iki golle galibiyete uzanmıştı.

Çeyrek finalde ilk yarıyı 1-0 önde kapasak da Hollanda, ikinci yarıda bulduğu iki golle galibiyete uzanmıştı.

Karşılaşmanın ardından Hollanda'nın attığı ikinci golün farklı bir açısı, sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşmanın ardından Hollanda'nın attığı ikinci golün farklı bir açısı, sosyal medyada gündem oldu.

Hollanda'nın attığı gol 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu da golün farklı bir açısı 👇

Pozisyonun gösterilmeyen açısına gelen yorumlar 👇

Pozisyonun gösterilmeyen açısına gelen yorumlar 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com

Sizce Fransız hakem Clement Turpin, VAR tarafından incelemeye davet edilmeli miydi?

Sizce Fransız hakem Clement Turpin, VAR tarafından incelemeye davet edilmeli miydi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın