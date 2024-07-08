Bu Açıyı Hiç Görmemiş Olabilirsiniz! Hollanda'nın Attığı İkinci Golde Faul Var mı?
Bu Açıyı Hiç Görmemiş Olabilirsiniz! Hollanda'nın Attığı İkinci Golde Faul Var mı?
Hollanda, EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Takımımızı, 2-1'le geçerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Galibiyeti getiren golün ekranlara gelmeyen bir açısı, sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, pozisyonun faul olduğunu ve golün iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.
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EURO 2024'e Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın bulunduğu F Grubu'nda başlayan Bizim Çocuklar, 6 puanla gruptan ikinci olarak çıkmıştı.
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Ay-yıldızlı ekibimiz, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek de çeyrek final bileti almış ve Hollanda'nın rakibi olmuştu.
Çeyrek finalde ilk yarıyı 1-0 önde kapasak da Hollanda, ikinci yarıda bulduğu iki golle galibiyete uzanmıştı.
Karşılaşmanın ardından Hollanda'nın attığı ikinci golün farklı bir açısı, sosyal medyada gündem oldu.
Hollanda'nın attığı gol 👇
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Bu da golün farklı bir açısı 👇
Pozisyonun gösterilmeyen açısına gelen yorumlar 👇
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Sizce Fransız hakem Clement Turpin, VAR tarafından incelemeye davet edilmeli miydi?
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