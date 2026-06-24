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Michael Jackson Şarkılarından Hangisi Seni Yansıtıyor?

etiket Michael Jackson Şarkılarından Hangisi Seni Yansıtıyor?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 23:01
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Pop dünyasının efsanevi kralı Michael Jackson şarkılarıyla hem ruhumuza dokundu her de ritmiyle hayatımızda kalıcı bir yer elde etti. Peki, senin o benzersiz, kimselere benzemeyen karakterin Michael'ın hangi ünlü şarkısıyla birebir eşleşiyor? İçindeki starı ortaya çıkarma vakti geldi! Haydi başlayalım...

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1. İnsanlar seni en çok hangi özelliğinle tanımlar?

2. Büyük bir partiye gittin, seni nerede bulma ihtimalimiz daha yüksek?

3. Kıyafet tarzını bunlardan en iyi hangisi anlatıyor?

4. Bu aksesuarlardan favorini seç bakalım!

5. Sosyal medya hesaplarında genellikle ne tarz paylaşımlar yaparsın?

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6. Favori mevsimin hangisi?

7. En çok hangi saatlerde düşüncelere dalarsın?

8. Biri sana çok büyük bir sır verdiğinde nasıl davranırsın?

Billie Jean!

Sen bu dünyanın gördüğü en klas, en cool ve en gizemli karakterlerden birisin! Tıpkı Billie Jean şarkısının o sembolleşmiş bas yürüyüşü gibi, girdiğin her ortama ağırlığını koymayı ve adımlarını büyük bir özgüvenle atmayı biliyorsun. İnsanlar senin gizemli havana hayran kalıyor ama senin duvarlarını aşmak öyle her yiğidin harcı değil. Haksızlığa asla gelemiyorsun ve sınırlarını koruma konusunda adeta bir profesyonelsin. Tarzın, duruşun ve hayata karşı sergilediğin o asil mesafe seni tam bir efsane yapıyor!

Thriller!

Sen kelimenin tam anlamıyla bir enerji bombası ve hayatın neşesisin! Senin olduğun yerde sıkıcılığa, monotonluğa asla yer yok. Tıpkı Thriller klibindeki gibi her an büyük bir şova ve heyecana hazırsın. İçindeki o dramatik ve tutkulu ruh, seni arkadaş grubunun vazgeçilmez lideri yapıyor. Dikkatleri üzerine çekmeyi seviyorsun ve dürüst olalım, sahne ışıkları sana çok yakışıyor! Hayatı dolu dolu, korkusuzca ve her saniyesinden keyif alarak yaşamayı seçiyorsun.

Man in the Mirror!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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