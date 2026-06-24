Michael Jackson Şarkılarından Hangisi Seni Yansıtıyor?
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Pop dünyasının efsanevi kralı Michael Jackson şarkılarıyla hem ruhumuza dokundu her de ritmiyle hayatımızda kalıcı bir yer elde etti. Peki, senin o benzersiz, kimselere benzemeyen karakterin Michael'ın hangi ünlü şarkısıyla birebir eşleşiyor? İçindeki starı ortaya çıkarma vakti geldi! Haydi başlayalım...
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1. İnsanlar seni en çok hangi özelliğinle tanımlar?
2. Büyük bir partiye gittin, seni nerede bulma ihtimalimiz daha yüksek?
3. Kıyafet tarzını bunlardan en iyi hangisi anlatıyor?
4. Bu aksesuarlardan favorini seç bakalım!
5. Sosyal medya hesaplarında genellikle ne tarz paylaşımlar yaparsın?
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6. Favori mevsimin hangisi?
7. En çok hangi saatlerde düşüncelere dalarsın?
8. Biri sana çok büyük bir sır verdiğinde nasıl davranırsın?
Billie Jean!
Thriller!
Man in the Mirror!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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