Michael Jackson Şarkılarından Hangisi Seni Yansıtıyor?

Sen bu dünyanın gördüğü en klas, en cool ve en gizemli karakterlerden birisin! Tıpkı Billie Jean şarkısının o sembolleşmiş bas yürüyüşü gibi, girdiğin her ortama ağırlığını koymayı ve adımlarını büyük bir özgüvenle atmayı biliyorsun. İnsanlar senin gizemli havana hayran kalıyor ama senin duvarlarını aşmak öyle her yiğidin harcı değil. Haksızlığa asla gelemiyorsun ve sınırlarını koruma konusunda adeta bir profesyonelsin. Tarzın, duruşun ve hayata karşı sergilediğin o asil mesafe seni tam bir efsane yapıyor!