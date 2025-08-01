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Mevsime Göre Para Yönetim Psikolojisi: Yaz Aylarında Neden Daha Çok Para Harcarız?

etiket Mevsime Göre Para Yönetim Psikolojisi: Yaz Aylarında Neden Daha Çok Para Harcarız?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
01.08.2025 - 14:01

Sıcaklar bastırdı, içinizi kıpır kıpır eden bir enerji sardıysa cüzdanınızdaki incelmenin de yaz mevsimiyle doğru orantılı olduğunu fark etmişsinizdir. Durun durun, yalnız değilsiniz! Yaz aylarında neden daha çok para harcadığımızın arkasındaki psikolojik nedenleri ve bu durumla nasıl başa çıkabileceğinizi içeriğimizde anlatacağız. Hazır olun, çünkü cebimizdeki deliklerin sır perdesini aralıyoruz!

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Güneşin iyilik hali etkisi çok büyük.

Yaz demek güneş demek, enerji demek! Güneşin D vitamini takviyesiyle birlikte ruh halimiz tavan yapıyor. Kendimizi daha mutlu, daha enerjik ve daha umutlu hissediyoruz. Yüksek ruh hali de genellikle daha riskli kararlar almaya ve anlık hazlara yönelmeye itiyor bizi. Bir kereden bir şey olmaz mottosuyla girilen alışverişler, işte tam da bu dönemde patlak veriyor. Modumuz ne kadar yüksekse cüzdanımız da o kadar hızlı boşalabiliyor. Aman dikkat edelim!

Sosyal ortamların cazibesi adeta büyülüyor.

Havalar ısınınca evde durmak ne mümkün? Arkadaşlarla kahveler, akşam yemekleri, barlar, partiler... Sosyal aktivite takvimimiz dolup taşıyor yaz boyunca. Her buluşma, ister istemez bir harcama kapısı açıyor. Bir kadeh bira, bir başlangıç tabağı derken hesap şişiyor sözü yaz aylarının adeta marşı oluyor. Bir şeyleri kaçırma korkusu da cabası ama. Herkes eğlenirken biz evde mi oturalım? Tabii ki hayır!

Bol seyahat iştahı ve şimdi değilse ne zaman sendromu.

Yaz demek, tatil demek! Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için hayalini kurduğumuz o mükemmel kaçamaklar, yaz aylarında gerçeğe dönüşüyor. Otel rezervasyonları, uçak biletleri, gezilecek yerler, yenecek lezzetler... Tatil bütçesi genelde gözümüzü korkutsa da şimdi değilse ne zaman diyerek kendimizi ikna etme ustası oluyoruz. Çünkü unutulmaz anılar biriktirmek bir noktada cüzdanımızın incelmesinden çok daha önemli geliyor.

Dolabımda hiç yazlık yokmuş sanrısı.

Sıcaklar bastırınca gardırobumuzu yenileme hissiyle dolup taşıyoruz. Yeni elbiseler, şortlar, tişörtler, sandaletler, şapkalar, güneş gözlükleri... Sanki geçen seneden kalma hiçbir kıyafetimiz yokmuş gibi davranıyoruz. Mağazaların vitrinleri beni al diye bağırırken, sosyal medyada gördüğümüz yazlık kombinler de içimizi kemirip duruyor. Kendimizi iyi hissetme arzusuyla birleşen bu alışveriş furyası, yaz aylarında bütçemizi en çok zorlayan kalemlerden biri oluyor doğal olarak. Yaz mevsimi gördüğünüz üzere hiç de masum değil!

Deniz, kum, güneş paketi akıl çeliyor.

Deniz sporları, tekne turları, festivaller, açık hava konserleri... Yaz, sınırsız aktivite seçeneği sunuyor bizlere. Yeni hobiler edinmek veya mevcut hobilerimize daha fazla zaman ayırmak istiyoruz mümkün mertebe. Mesela yelkene başlamak, sörf dersleri almak veya sadece hafta sonu tekne turlarına katılmak bile ciddi maliyetler yaratıyor.

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Dondurma ve soğuk içecek bağımlılığını yabana atmamak lazım.

Yaz sıcağında serinlemek, en temel ihtiyaçlarımızdan biri haline geliyor. Her köşe başında karşımıza çıkan dondurmacılar, soğuk içecek stantları ve kafeler, anlık kararlarımızla cüzdanımızı boşaltıyor. Günde birkaç dondurma, buzlu kahveler, limonatalar derken farkında olmadan ciddi bir meblağ harcamış oluyoruz. Minik minik de olsa cepten giden para çok oluyor.

Yazla vedalaşmak zorlaşıyor.

Yaz sonuna yaklaşırken, ah, yaz bitmeden şunu da yapayım, şuraya da gideyim düşüncesiyle son dakika harcamalarına girişiyoruz. Sanki kış gelince bir daha hiç dışarı çıkamayacakmışız gibi kalan son günlerde çılgınca para harcama eğilimi gösteriyoruz. Son bir kez sendromu, tatil dönüşü cüzdanımızda koca bir boşluk bırakabiliyor. Aman dikkat, son demlerin keyfi bütçeyi delmesin!

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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