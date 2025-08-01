Mevsime Göre Para Yönetim Psikolojisi: Yaz Aylarında Neden Daha Çok Para Harcarız?
Sıcaklar bastırdı, içinizi kıpır kıpır eden bir enerji sardıysa cüzdanınızdaki incelmenin de yaz mevsimiyle doğru orantılı olduğunu fark etmişsinizdir. Durun durun, yalnız değilsiniz! Yaz aylarında neden daha çok para harcadığımızın arkasındaki psikolojik nedenleri ve bu durumla nasıl başa çıkabileceğinizi içeriğimizde anlatacağız. Hazır olun, çünkü cebimizdeki deliklerin sır perdesini aralıyoruz!
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Güneşin iyilik hali etkisi çok büyük.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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