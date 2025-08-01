Mevsime Göre Para Yönetim Psikolojisi: Yaz Aylarında Neden Daha Çok Para Harcarız?

Yaz demek güneş demek, enerji demek! Güneşin D vitamini takviyesiyle birlikte ruh halimiz tavan yapıyor. Kendimizi daha mutlu, daha enerjik ve daha umutlu hissediyoruz. Yüksek ruh hali de genellikle daha riskli kararlar almaya ve anlık hazlara yönelmeye itiyor bizi. Bir kereden bir şey olmaz mottosuyla girilen alışverişler, işte tam da bu dönemde patlak veriyor. Modumuz ne kadar yüksekse cüzdanımız da o kadar hızlı boşalabiliyor. Aman dikkat edelim!