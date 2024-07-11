Messi'nin Yamal'ı Banyo Yaptırdığı Anları Çeken Fotoğrafçı İlk Kez Konuştu!
Messi'nin Yamal'ı Banyo Yaptırdığı Anları Çeken Fotoğrafçı İlk Kez Konuştu!
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Almanya'da düzenlenen, büyük heyecan sahne olan EURO 2024'le futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Lamine Yamal'ı bebekken Messi'nin yıkadığı paylaşılmıştı.
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Paylaşım, Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'a aitti. Nasraoui, fotoğrafın altına “İki efsanenin başlangıcı” notunu düşmüştü.
O anları kaydeden fotoğrafçı Joan Monfort, bebeğin Lamine Yamal olduğunu yeni öğrendiğini açıkladı.
SkySport'a konuşan Monfort, yaşananları şöyle anlattı: 👇
"Yıldızların hizalanması gibi"
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