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Messi'nin Yamal'ı Banyo Yaptırdığı Anları Çeken Fotoğrafçı İlk Kez Konuştu!

Messi'nin Yamal'ı Banyo Yaptırdığı Anları Çeken Fotoğrafçı İlk Kez Konuştu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 09:18

Geçtiğimiz günlerde Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi'nin EURO 2024'e damga vuran İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a banyo yaptırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı. O anları kaydeden 56 yaşındaki fotoğrafçı Joan Monfort, SkySport'a röportaj verdi.

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Almanya'da düzenlenen, büyük heyecan sahne olan EURO 2024'le futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Lamine Yamal'ı bebekken Messi'nin yıkadığı paylaşılmıştı.

Almanya'da düzenlenen, büyük heyecan sahne olan EURO 2024'le futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Lamine Yamal'ı bebekken Messi'nin yıkadığı paylaşılmıştı.

Paylaşım, Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'a aitti. Nasraoui, fotoğrafın altına “İki efsanenin başlangıcı” notunu düşmüştü.

Paylaşım, Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'a aitti. Nasraoui, fotoğrafın altına “İki efsanenin başlangıcı” notunu düşmüştü.

O anları kaydeden fotoğrafçı Joan Monfort, bebeğin Lamine Yamal olduğunu yeni öğrendiğini açıkladı.

O anları kaydeden fotoğrafçı Joan Monfort, bebeğin Lamine Yamal olduğunu yeni öğrendiğini açıkladı.

SkySport'a konuşan Monfort, yaşananları şöyle anlattı: 👇

SkySport'a konuşan Monfort, yaşananları şöyle anlattı: 👇

“UNICEF’in yardımıyla hazırlanan bir takvim çekimiydi. Lamine’in ailesinin yaşadığı mahallede bir çekiliş düzenlenmiş, kazanan da o aile olmuş. Camp Nou’da çekim için hazırlıklar yapıldı. Messi, soyunma odasından çıkarken kendini bir anda başka bir soyunma odasında buldu.” 

O fazlasıyla içe dönük ve utangaç bir adam. O sıralarda 18-20 yaşlarındaydı. Odada içinde su dolu plastik bir küvet ve onun da içinde bir bebek vardı. Oldukça karmaşık bir manzaraydı ve Messi başta bebeği nasıl tutacağını bile bilmiyordu.”

"Yıldızların hizalanması gibi"

"Yıldızların hizalanması gibi"

“Öyle tahmin ediyorum ki Lamine, o esnada Lionel’den daha çok eğlenmiştir. Her ikisi de şu anda kendi ülkeleri adına çok önemli turnuvalarda boy gösteriyor ve akıllarında muhtemelen başka şeyler var. Ancak daha sonra bu fotoğraftan dolayı çok mutlu olacaklarını düşünüyorum.”

Böylesine sansasyonel bir şeyle ilişkimin olması çok heyecan verici. Bir arkadaşım bana mesaj atana kadar fotoğraflardakinin Yamal olduğunu bile bilmiyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse bu çok hoş bir duygu.”

Lamine’in Lionel ile buluşması yıldızların hizalanması gibi. Ancak genç Messi’yle değil; 17 yıl sonra, bugünkü Messi’yle… Yamal’ın kaderinde görünen yıldız oyuncuyla birlikte. İşte bu, tesadüflerin ve şansın önemli rol oynadığı yıldızların bir numarası. Tıpkı fotoğraf dünyasında olduğu gibi.”

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