Messi'nin Yamal'ı Banyo Yaptırdığı Anları Çeken Fotoğrafçı İlk Kez Konuştu!

“Öyle tahmin ediyorum ki Lamine, o esnada Lionel’den daha çok eğlenmiştir. Her ikisi de şu anda kendi ülkeleri adına çok önemli turnuvalarda boy gösteriyor ve akıllarında muhtemelen başka şeyler var. Ancak daha sonra bu fotoğraftan dolayı çok mutlu olacaklarını düşünüyorum.”

Böylesine sansasyonel bir şeyle ilişkimin olması çok heyecan verici. Bir arkadaşım bana mesaj atana kadar fotoğraflardakinin Yamal olduğunu bile bilmiyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse bu çok hoş bir duygu.”

Lamine’in Lionel ile buluşması yıldızların hizalanması gibi. Ancak genç Messi’yle değil; 17 yıl sonra, bugünkü Messi’yle… Yamal’ın kaderinde görünen yıldız oyuncuyla birlikte. İşte bu, tesadüflerin ve şansın önemli rol oynadığı yıldızların bir numarası. Tıpkı fotoğraf dünyasında olduğu gibi.”