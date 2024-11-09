Mecliste Domatesli Protesto! Bolivya Devlet Başkanı Yardımcısı Ceketini Siper Etti

Bolivya Meclisi karıştı. Eski devlet başkanı Evo Morales destekçisi vekiller, kürsüye çıkan Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca'yu domates yağmurun tuttu. Mecliste yaşanan arbede kameralara anbean yansıdı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre başkan yardımcısı kendisini ceketiyle korumak zorunda olduğu anlar görüntülendi. İşte mecliste domatesli saldırı anları.
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Bolivya’nın eski başkanı Eve Morales destekçileri mecliste protestosunu sürdürüyor. Morales yanlısı milletvekilleri bugün akıl almaz harekette bulundu.
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Bir grup milletvekili mecliste konuşmaya hazırlanan Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca’ya domates atarak protesto etti.
Başkan yardımcısı ve yanındakiler domatesli saldırıya ceketlerini siper etti. Choquehuanca konuşma yapamadan meclisi terk etmek zorunda kaldı.
Karşıt partilerin milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Devlet Başkanı Luis Arce ise yaşanılanlara tepki gösterdi ve Morales yanlılarını “vandalizmle” suçladı.
Evo Morales, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arce’yi vatana ihanetle suçlayan Morales, şu ifadeleri kullandı:
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İşte o anlar 👇🏻
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