Mecliste Domatesli Protesto! Bolivya Devlet Başkanı Yardımcısı Ceketini Siper Etti

'Luis Arce hükümeti dördüncü yılının sonunda Bolivya halkına ihanet etti.

Ekonomiyi kaldırmaya kararlıydı ama batırdı.

Kurumlara saygı göstermeye kararlıydı ve onları yok etti.

Şeffaf olmaya kararlıydı ve yozlaştı.

Dahası, toplumsal hareketlerin önderliğini böldü ve onlara zarar verdi.

Ekonomik olarak neoliberal, sosyal olarak anti-popüler, siyasi olarak otoriter ve baskıcı bir hükümettir.

Tek amacı MAS'ı yasaklamak ve Evo'yu diskalifiye etmektir.

Tarihe hükümetlerin en kötüsü olarak geçecekler.'