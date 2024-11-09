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Mecliste Domatesli Protesto! Bolivya Devlet Başkanı Yardımcısı Ceketini Siper Etti

Mecliste Domatesli Protesto! Bolivya Devlet Başkanı Yardımcısı Ceketini Siper Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.11.2024 - 16:31

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Bolivya Meclisi karıştı. Eski devlet başkanı Evo Morales destekçisi vekiller, kürsüye çıkan Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca'yu domates yağmurun tuttu. Mecliste yaşanan arbede kameralara anbean yansıdı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre başkan yardımcısı kendisini ceketiyle korumak zorunda olduğu anlar görüntülendi. İşte mecliste domatesli saldırı anları.

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Bolivya’nın eski başkanı Eve Morales destekçileri mecliste protestosunu sürdürüyor. Morales yanlısı milletvekilleri bugün akıl almaz harekette bulundu.

Bolivya’nın eski başkanı Eve Morales destekçileri mecliste protestosunu sürdürüyor. Morales yanlısı milletvekilleri bugün akıl almaz harekette bulundu.

Bir grup milletvekili mecliste konuşmaya hazırlanan Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca’ya domates atarak protesto etti.

Bir grup milletvekili mecliste konuşmaya hazırlanan Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca’ya domates atarak protesto etti.

Başkan yardımcısı ve yanındakiler domatesli saldırıya ceketlerini siper etti. Choquehuanca konuşma yapamadan meclisi terk etmek zorunda kaldı.

Başkan yardımcısı ve yanındakiler domatesli saldırıya ceketlerini siper etti. Choquehuanca konuşma yapamadan meclisi terk etmek zorunda kaldı.

Karşıt partilerin milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Devlet Başkanı Luis Arce ise yaşanılanlara tepki gösterdi ve Morales yanlılarını “vandalizmle” suçladı.

Karşıt partilerin milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Devlet Başkanı Luis Arce ise yaşanılanlara tepki gösterdi ve Morales yanlılarını “vandalizmle” suçladı.

Arce, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bu eylemleriyle bir kez daha diyalog iradesine sahip olmadığını ülkemize gösterdi. Bugün yaşananlar, Bolivya halkının hissiyatını temsil etmiyor.”

Evo Morales, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arce’yi vatana ihanetle suçlayan Morales, şu ifadeleri kullandı:

Evo Morales, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arce’yi vatana ihanetle suçlayan Morales, şu ifadeleri kullandı:
twitter.com

'Luis Arce hükümeti dördüncü yılının sonunda Bolivya halkına ihanet etti.

Ekonomiyi kaldırmaya kararlıydı ama batırdı.

Kurumlara saygı göstermeye kararlıydı ve onları yok etti.

Şeffaf olmaya kararlıydı ve yozlaştı.

Dahası, toplumsal hareketlerin önderliğini böldü ve onlara zarar verdi.

Ekonomik olarak neoliberal, sosyal olarak anti-popüler, siyasi olarak otoriter ve baskıcı bir hükümettir.

Tek amacı MAS'ı yasaklamak ve Evo'yu diskalifiye etmektir.

Tarihe hükümetlerin en kötüsü olarak geçecekler.'

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