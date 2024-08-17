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Meclis’teki Kan Dökülen Kavga Dış Basında: Manşetlerde Alpay Özalan Var

Meclis’teki Kan Dökülen Kavga Dış Basında: Manşetlerde Alpay Özalan Var

tbmm
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.08.2024 - 13:15

TBMM’de dün tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay için Anayasa Mahkemesi’nin verdiği vekilliğe dönüş kararının oylaması sırasında kavga çıkmıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a saldırmış ve bazı milletvekilleri yaralanmıştı. TBMM’de yaşanan kavga dış basında da geniş yer buldu.

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TBMM’de AK Partili Alpay Özalan’ın kürsüyü işgal ederek başlattığı kavgada kan akmıştı.

TBMM’de AK Partili Alpay Özalan’ın kürsüyü işgal ederek başlattığı kavgada kan akmıştı.

Kavga ile tüm görüntüler 👇

Yaşananlar dış basında da büyük yankı uyandırdı.

Yaşananlar dış basında da büyük yankı uyandırdı.

Cumhuriyet’in aktardığına göre; Independent yaşanan kavgayı paylaşarak, "Hapisteki muhalefet milletvekili için Türk parlamentosunda kavga çıktı" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet’in aktardığına göre; Independent yaşanan kavgayı paylaşarak, "Hapisteki muhalefet milletvekili için Türk parlamentosunda kavga çıktı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak

Daily Express, olayı "Öfkeli milletvekilleri arasında büyük bir kavga çıkarken Türkiye'nin parlamentosunda kaos yaşanıyor" başlığıyla okuyucularına aktardı.

Daily Express, olayı "Öfkeli milletvekilleri arasında büyük bir kavga çıkarken Türkiye'nin parlamentosunda kaos yaşanıyor" başlığıyla okuyucularına aktardı.

Associated Press, kavgaya dair "Türkiye'de milletvekilleri, hapisteki meslektaşlarıyla ilgili tartışma sırasında kanlı bir kavgaya tutuştu" ifadelerini kullandı.

Associated Press, kavgaya dair "Türkiye'de milletvekilleri, hapisteki meslektaşlarıyla ilgili tartışma sırasında kanlı bir kavgaya tutuştu" ifadelerini kullandı.
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Der Spiegel, "Türk parlamentosunda arbede çıktı" başlığıyla kavgayı haberleştirdi.

Der Spiegel, "Türk parlamentosunda arbede çıktı" başlığıyla kavgayı haberleştirdi.

Sky News, "Türk parlamentosu hapisteki muhalif siyasetçiyle ilgili toplantı sırasında yumruk yumruğa kavgaya tutuştu" başlığını atarak, TBMM'deki gergin anlara dikkat çekti.

Sky News, "Türk parlamentosu hapisteki muhalif siyasetçiyle ilgili toplantı sırasında yumruk yumruğa kavgaya tutuştu" başlığını atarak, TBMM'deki gergin anlara dikkat çekti.

The Guardian, yaşanan olayı "Düzinelerce milletvekilinin yumruk yumruğa kavgaya karışmasıyla Türkiye parlamentosu kaosa sürüklendi" başlığıyla haber yaptı.

The Guardian, yaşanan olayı "Düzinelerce milletvekilinin yumruk yumruğa kavgaya karışmasıyla Türkiye parlamentosu kaosa sürüklendi" başlığıyla haber yaptı.

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