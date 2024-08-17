Meclis’teki Kan Dökülen Kavga Dış Basında: Manşetlerde Alpay Özalan Var
Meclis’teki Kan Dökülen Kavga Dış Basında: Manşetlerde Alpay Özalan Var
TBMM’de dün tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay için Anayasa Mahkemesi’nin verdiği vekilliğe dönüş kararının oylaması sırasında kavga çıkmıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a saldırmış ve bazı milletvekilleri yaralanmıştı. TBMM’de yaşanan kavga dış basında da geniş yer buldu.
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TBMM’de AK Partili Alpay Özalan’ın kürsüyü işgal ederek başlattığı kavgada kan akmıştı.
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Yaşananlar dış basında da büyük yankı uyandırdı.
Cumhuriyet’in aktardığına göre; Independent yaşanan kavgayı paylaşarak, "Hapisteki muhalefet milletvekili için Türk parlamentosunda kavga çıktı" ifadelerine yer verdi.
Daily Express, olayı "Öfkeli milletvekilleri arasında büyük bir kavga çıkarken Türkiye'nin parlamentosunda kaos yaşanıyor" başlığıyla okuyucularına aktardı.
Associated Press, kavgaya dair "Türkiye'de milletvekilleri, hapisteki meslektaşlarıyla ilgili tartışma sırasında kanlı bir kavgaya tutuştu" ifadelerini kullandı.
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Der Spiegel, "Türk parlamentosunda arbede çıktı" başlığıyla kavgayı haberleştirdi.
Sky News, "Türk parlamentosu hapisteki muhalif siyasetçiyle ilgili toplantı sırasında yumruk yumruğa kavgaya tutuştu" başlığını atarak, TBMM'deki gergin anlara dikkat çekti.
The Guardian, yaşanan olayı "Düzinelerce milletvekilinin yumruk yumruğa kavgaya karışmasıyla Türkiye parlamentosu kaosa sürüklendi" başlığıyla haber yaptı.
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