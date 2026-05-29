Mavi Ay Dolunayı'nda Şansı Dönecek 4 Burç

Mavi Ay Dolunayı Yay burcunun enerjisini güçlü şekilde öne çıkarıyor. Bu dönem Yay burcu için uzun süredir beklenen bir kararın netleşmesi, eski bir yükün hafiflemesi ya da yeni bir başlangıcın kapısının açılması anlamına gelebilir. Özellikle kişisel hedefler, eğitim, seyahat, iş bağlantıları ve gelecek planları konusunda güzel gelişmeler yaşanabilir.

Yay burcu bu süreçte kendini daha cesur ve daha kararlı hissedebilir. Daha önce ertelediği bir konuda harekete geçmek isteyebilir. Şansı özellikle doğru zamanda doğru insanlarla karşılaşmasıyla dönebilir. Beklenmedik bir teklif, moral yükselten bir haber ya da önünü açan bir konuşma Yay burcunun yönünü değiştirebilir.