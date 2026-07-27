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MasterChef Türkiye’de Ana Kadroya Giren 9. İsim Belli Oldu: 26 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?

MasterChef Türkiye’de Ana Kadroya Giren 9. İsim Belli Oldu: 26 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 08:29
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçimleri devam ediyor. Peki 26 Temmuz MasterChef’te ana kadroya kim girdi, dokuzuncu yarışmacı kim oldu? İlk sekiz ismin ardından bir yarışmacı daha ana kadrodaki yerini aldı. Şeflerin enginar dolması ve nane ile hazırlanan yaratıcı tabakları değerlendirdiği gecenin kazananı belli oldu. 

İşte detaylar…

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MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda ana kadroyu oluşturmak için yapılan mücadele 26 Temmuz’da devam etti.

MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda ana kadroyu oluşturmak için yapılan mücadele 26 Temmuz’da devam etti.

TV8’de yayınlanan bölümde yarışmacılar dokuzuncu koltuğun sahibi olabilmek için mutfağa girdi. Gecenin ilk aşamasında şefler yarışmacılardan enginar dolması hazırlamalarını istedi. Bu turdaki tabaklar tek tek değerlendirildi ve başarılı bulunan yarışmacılar bir sonraki aşamaya geçti. İkinci turda ise yarışmacıların önüne bu kez nane çıktı. Adaylardan naneyi kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Yarışmacılar verilen sürede kendi tariflerini ortaya koymaya çalıştı. Şeflerin değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından gecenin sonucu açıklandı.

26 Temmuz’da MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren dokuzuncu yarışmacı Şadi oldu.

26 Temmuz’da MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren dokuzuncu yarışmacı Şadi oldu.

Böylece yeni sezonun ilk 20 kişilik kadrosunda dokuz isim kesinleşmiş oldu. Şadi’den önce ana kadroya girmeyi başaran sekiz yarışmacı da art arda yapılan eleme turlarının ardından belirlenmişti. Yarışmanın ilerleyen günlerinde kalan koltuklar için mücadele devam edecek.

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosuna Kimler Girdi?

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosuna Kimler Girdi?

MasterChef Türkiye 2026’da şu ana kadar ana kadroya giren yarışmacılar şöyle:

  • Batuhan

  • Nilay

  • Hasan Alp

  • Şiringül

  • Enes

  • Eyyüp Can

  • Demirhan

  • Nurten

  • Şadi

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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