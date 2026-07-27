MasterChef Türkiye’de Ana Kadroya Giren 9. İsim Belli Oldu: 26 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçimleri devam ediyor. Peki 26 Temmuz MasterChef’te ana kadroya kim girdi, dokuzuncu yarışmacı kim oldu? İlk sekiz ismin ardından bir yarışmacı daha ana kadrodaki yerini aldı. Şeflerin enginar dolması ve nane ile hazırlanan yaratıcı tabakları değerlendirdiği gecenin kazananı belli oldu.
İşte detaylar…
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MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda ana kadroyu oluşturmak için yapılan mücadele 26 Temmuz’da devam etti.
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26 Temmuz’da MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren dokuzuncu yarışmacı Şadi oldu.
MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosuna Kimler Girdi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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