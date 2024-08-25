MasterChef'te Kurgu Hatasından Esra Ezmeci'den İlginç Tavsiyeye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef'te Kurgu Hatasından Esra Ezmeci'den İlginç Tavsiyeye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
25 Ağustos Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef'te dün akşam Somer Şef neredeyse Muratcan'ın yemeğine kaşık atıyordu ancak diğer şeflerin aksini söylemesinin üzerine son anda vazgeçti. Muratcan yayındaki o anların ardından duygusal bir paylaşım yaptı.
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2. Televizyon ekranlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden kadınlara ilişki tavsiyesi verdi. Üç tip kişilik sayan Ezmeci, "Bu erkeklerden uzak durun." dedi.
3. MasterChef'in dün akşamki bölümünde izleyenler ekran karşısında dumur oldu. Duyduğu sesi anlamlandıramayanlar sosyal medyada kurgu ekibinin hatasını paylaştı.
4. Kızıl Goncalar yeni sezonunda zaman atlaması olacağını Mert Yazıcıoğlu'nun sakal bırakmasının ardından tahmin etmiştik. Öyle de oldu! Dizinin sevilen isimlerinden Can Kızıltuğ da sakallı fotoğraf paylaştı.
5. Sen Anlat Karadeniz ile akıllara kazınan İrem Helvacıoğlu'nun ATV'de yayınlanacak olan yeni dizisi Karadut'ta partneri Şükrü Özyıldız oldu. Çekimlerden paylaşılan bir karede Helvacıoğlu ve Özyıldız birbirlerine çok yakıştırıldı.
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6. Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul, yalnızca ülkemizde değil Pakistan'da da çok seviliyor. TRT'nin dijital platformunda Urduca yayınlanan dizi izlenme rekorları kırıyor.
7. Aralarındaki yaş farkı epey tartışma konusu olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde oynadığı Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'ndan ilk fragman geldi.
8. Geçtiğimiz sezon Sakla Beni dizisinde izlediğimiz Uraz Kaygılaroğlu, yeni sezonda sevilen diziye dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaygılaroğlu diziye konuk oyuncu olarak dahil olacak.
9. Now TV'nin sevilen dizisi Yabani ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda Asi'nin Alaz'ın çocuğunu aldırmadığı görüldü. Rüya'yı sevenleri fragmanda göremedi.
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