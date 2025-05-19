Maaşına Göre Hangi Gelir Sınıfındasın?
Günümüzde herkesin kafasında aynı soru: “Ben gerçekten ne kadar kazanıyorum ve bu kazançla toplumun neresindeyim?” Kiralar almış başını gitmiş, dışarıda bir tost fiyatına küçük çaplı miras devrediliyor, market alışverişi ise tam bir psikolojik gerilim filmi. Her ayın ilk haftasında “Bu ay farklı olacak” diyen sen, ayın son haftasında kredi kartına bakıp “Ben ne yaptım ya” diyorsan… yalnız değilsin.
Bu testte senin ekonomiyle olan ilişkini, ay başı coşkunla ay sonu depresyonun arasındaki o inişli çıkışlı duygusal gelgitleri analiz ediyoruz. Hayat pahalılığına verdiğin tepkiler, tatil anlayışın, evde kombi açma cesaretin ve tabii ki o meşhur “yatırım yapıyor musun?” sorusuna verdiğin cevap... hepsi senin gelir sınıfını belirleyecek.
Hazırsan başlayalım!
1. Maaşın yattığı gün banka bildirimini gördüğünde verdiğin ilk tepki hangisine daha yakın?
2. Peki ay sonuna doğru cebindeki paraya bakınca nasıl bir ruh haline giriyorsun?
3. Bir gün zengin olacağım, şu an sadece sabır ediyorum gibi iç seslerin oluyor mu?
4. Dışarıda yemek yerken menüye göz gezdirdiğinde en çok neye odaklanıyorsun?
5. Yaz geldi ama olsun. Evde ısınma konusunda yaklaşımın nasıl oluyor?
6. Dijital platform üyeliklerini tek başına değil de, arkadaşlarınla ortak mı kullanıyorsun?
7. Peki her ay düzenli bir şekilde birikim ya da yatırım yapabiliyor musun?
8. Giyim alışverişlerinde hangi cümle seni en iyi tanımlar?
9. Son olarak evde bir şey bozulduğunda (örneğin musluk, priz, sandalye) maaş yatınca hallederim diyerek ertelediğin oldu mu?
Sen ekonomik direnişçiler sınıfındansın!
Eğer bir yerlerde orta sınıf varsa sen oraya aitsin. İçindeki savaşçı ruhun hep canlı...
Sen rahatça geçimini sağlayan o sınıfa aitsin!
Sen maaşla değil, portföyle yaşayan o elitler grubuna aitsin!
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