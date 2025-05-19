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Maaşına Göre Hangi Gelir Sınıfındasın?

etiket Maaşına Göre Hangi Gelir Sınıfındasın?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 17:01

Günümüzde herkesin kafasında aynı soru: “Ben gerçekten ne kadar kazanıyorum ve bu kazançla toplumun neresindeyim?” Kiralar almış başını gitmiş, dışarıda bir tost fiyatına küçük çaplı miras devrediliyor, market alışverişi ise tam bir psikolojik gerilim filmi. Her ayın ilk haftasında “Bu ay farklı olacak” diyen sen, ayın son haftasında kredi kartına bakıp “Ben ne yaptım ya” diyorsan… yalnız değilsin.

Bu testte senin ekonomiyle olan ilişkini, ay başı coşkunla ay sonu depresyonun arasındaki o inişli çıkışlı duygusal gelgitleri analiz ediyoruz. Hayat pahalılığına verdiğin tepkiler, tatil anlayışın, evde kombi açma cesaretin ve tabii ki o meşhur “yatırım yapıyor musun?” sorusuna verdiğin cevap... hepsi senin gelir sınıfını belirleyecek.

Hazırsan başlayalım!

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1. Maaşın yattığı gün banka bildirimini gördüğünde verdiğin ilk tepki hangisine daha yakın?

2. Peki ay sonuna doğru cebindeki paraya bakınca nasıl bir ruh haline giriyorsun?

3. Bir gün zengin olacağım, şu an sadece sabır ediyorum gibi iç seslerin oluyor mu?

4. Dışarıda yemek yerken menüye göz gezdirdiğinde en çok neye odaklanıyorsun?

5. Yaz geldi ama olsun. Evde ısınma konusunda yaklaşımın nasıl oluyor?

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6. Dijital platform üyeliklerini tek başına değil de, arkadaşlarınla ortak mı kullanıyorsun?

7. Peki her ay düzenli bir şekilde birikim ya da yatırım yapabiliyor musun?

8. Giyim alışverişlerinde hangi cümle seni en iyi tanımlar?

9. Son olarak evde bir şey bozulduğunda (örneğin musluk, priz, sandalye) maaş yatınca hallederim diyerek ertelediğin oldu mu?

Sen ekonomik direnişçiler sınıfındansın!

Sen, bu enflasyonist dönemin ninja gibi gizli kahramanısın. Ay başı biraz umut, ay ortası hesap-kitap, ay sonu ise “bir sonraki maaş yatsın yeter” diyorsun. Kahvaltıda zeytin sayısı belli, dışarı çıkmak lüks değil direkt hayal, evde kombi açmak ise 'kıyamet' sebebi. Ama yine de hayata tutunuyorsun, çünkü mizah sende, dayanıklılık sende.

Birikim senin için şu an ütopya gibi olabilir ama hayal etmekten vazgeçmiyorsun. En büyük gücün ise yaratıcı çözüm yolları: evde kahve yapıp story atanların atası sensin.

Unutma, bu sınıf zengin olursa en keyifli zengin olur çünkü her şeyin değerini bilir. Şimdilik cebin boş olabilir ama gönlün dopdolu. Sabırla, mizahla ve azıcık kahkahayla ilerlemeye devam!

Eğer bir yerlerde orta sınıf varsa sen oraya aitsin. İçindeki savaşçı ruhun hep canlı...

Tebrikler, modern dünyanın en “gerçek” sınıfındasın: Dışarıdan bakınca “fena değil”, ama içerden hissedince “dengede kalmaya çalışıyorum” diyorsun. Ayın başında birkaç dışarıda yemek, sonra azar azar “evde yemek yapalım” evresine geçiş, derken “haydi artık maaş yatsın” temennileri.

Zengin değilsin ama fakir de sayılmazsın. Tam anlamıyla “orta sınıfın altı ile üstü arasında gidip gelen duygusal bir ekonomi salıncağının üzerindesin. Birikim bazen oluyor ama her an bozulabilir. Tatil varsa kısa ve planlı, yatırım varsa küçük küçük.

Bu sınıf en kalabalık sınıf. O yüzden yalnız değilsin. Ama işte tam da bu yüzden, yukarı çıkmak istiyorsan daha akıllı harcamalar ve daha sağlam adımlar şart. Çünkü senin yerin “ya bir tık yukarısı, ya da bir anda aşağısı” olabilir.

Sen rahatça geçimini sağlayan o sınıfa aitsin!

Sen, hayatını dengeye oturtmuş, planlı programlı yaşayan şanslı azınlıktansın. Gelirin giderini karşılıyor, üzerine ufak kaçamaklar da yapabiliyorsun. Faturalar seni ezmiyor, kredi kartı sana travma yaratmıyor, dışarıda yemek yemek senin için özel bir gün değil sıradan bir akşam aktivitesi.

Tatilde erken rezervasyon yaparsın ama çadır değil otel bakarsın. Giyimde kaliteye önem verirsin, ama “bu sezon bu moda” diye körü körüne harcama yapmazsın. Birikim konusunda da oldukça bilinçlisin.

Yani anlayacağın, sen “parayı iyi kullanan”, “hayatı da kaçırmayan” kişilerdensin. Bu ekonomik iklimde böyle dengede kalmak bir başarı. Aman dikkat, temkinli olmaya devam et. Çünkü bir anda gelen büyük bir harcama bile seni orta sınıfın aşağılarına çekebilir.

Senin sınıfın hayatın tadını çıkaran ama ipin ucunu bırakmayanlardan. Bu da seni çok değerli yapıyor.

Sen maaşla değil, portföyle yaşayan o elitler grubuna aitsin!

Sen artık 'maaş' kavramını ayın hangi gününde yatıyor diye düşünmeyen, harcamalarını takip etmeyen ama yatırımlarını takip eden bir ekonomik seviyedesin. Gözün fiyatlarda değil, fırsatlarda. Tatillerin yurt dışı, alışverişin butik, kahven filtre değil yıkanmış, yıkanmamış, kolombiya!

Kombiyi kışın 25’e ayarlayan, yazın klimasız oturamayan, evin tasarımını iç mimara yaptıranlardansın. Ekonomik kriz haberlerini sadece okur, etkilenmezsin.

Ama bu sınıfın da yükü var: çevrenin gözleri hep senin üzerinde, her kararın etkili. Yani senin lüksün kadar sorumluluğun da büyük. İyilik yapmak, yatırım yapmak, akıllıca büyümek artık senin elinde.

Unutma, bu kulübe giriş zordur ama çıkış da mümkündür. Şükret, planla, paylaş... çünkü en güzel zenginlik, başkasına da fayda sağlayabilmektir.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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