Maaşına Göre Hangi Gelir Sınıfındasın?

Günümüzde herkesin kafasında aynı soru: “Ben gerçekten ne kadar kazanıyorum ve bu kazançla toplumun neresindeyim?” Kiralar almış başını gitmiş, dışarıda bir tost fiyatına küçük çaplı miras devrediliyor, market alışverişi ise tam bir psikolojik gerilim filmi. Her ayın ilk haftasında “Bu ay farklı olacak” diyen sen, ayın son haftasında kredi kartına bakıp “Ben ne yaptım ya” diyorsan… yalnız değilsin.

Bu testte senin ekonomiyle olan ilişkini, ay başı coşkunla ay sonu depresyonun arasındaki o inişli çıkışlı duygusal gelgitleri analiz ediyoruz. Hayat pahalılığına verdiğin tepkiler, tatil anlayışın, evde kombi açma cesaretin ve tabii ki o meşhur “yatırım yapıyor musun?” sorusuna verdiğin cevap... hepsi senin gelir sınıfını belirleyecek.

Hazırsan başlayalım!