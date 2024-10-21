Lüks Gece Kulübü Önünde Kavga Çıktı: Şişe ve Sopalı Kavga Film Gibi İzlendi

Beylikdüzü'nde lüks bir gece kulübü önünde iki grup birbirine girdi. Kısa sürede büyüyen sopa ve şişeli kavgayı izlemek için toplanan kalabalık, olayla ilgili yorum yaptı.
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Beylikdüzü’nde bulunan lüks bir gece kulübü önünde iki taraf arasında kavga çıktı. Taraflar arasında yer alan bir kişi silah çekmeye çalışırken, diğerleri ise şişe ve sopalarla birbirine girdi.
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O anları kayda alan bir kişinin telefon kamerasına yansıyan görüntülerde kavgayı izleyen kişilerin çeşitli yorumlar yaptığı anlar yer aldı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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