İlyas Yalçıntaş'ın 'İncir' Performansına Kandıralı Ferdi Etkisi: "Birisi Bir Duman"

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş sahnede 'İncir' şarkısının sözlerini karıştırdı. Yalçıntaş şarkıyı Kandıralı Ferdi gibi 'Birisi bir duman' diyerek söyledi. Hatasını fark eden Yalçıntaş seyircilerden özür diledi.
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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş sahnede 'incir' performansını sergilerken şarkının sözlerini unuttu.
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Şarkıyı, sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi gibi "Birisi bir duman" olarak söyleyen Yalçıntaş kendisine gülerek seyircilerden özür diledi.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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