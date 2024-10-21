İlyas Yalçıntaş'ın 'İncir' Performansına Kandıralı Ferdi Etkisi: "Birisi Bir Duman"

Bir YouTuber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize’deki Evini Gezmek İstedi, Askerler ise Kibarca İçeriye Almadı

Bir İçerik Üreticisi Bilinenin Aksine Musluk Suyunun Kaynatıldığında da İçilebilir Olmadığını Anlattı

Abiyle Büyümek Böyle Bir Şey mi? Genç Kızın Esprili Paylaşımı Sosyal Medyada Viral Oldu