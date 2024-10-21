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İlyas Yalçıntaş'ın 'İncir' Performansına Kandıralı Ferdi Etkisi: "Birisi Bir Duman"

İlyas Yalçıntaş'ın 'İncir' Performansına Kandıralı Ferdi Etkisi: "Birisi Bir Duman"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.10.2024 - 16:50

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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş sahnede 'İncir' şarkısının sözlerini karıştırdı. Yalçıntaş şarkıyı Kandıralı Ferdi gibi 'Birisi bir duman' diyerek söyledi. Hatasını fark eden Yalçıntaş seyircilerden özür diledi. 

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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş sahnede 'incir' performansını sergilerken şarkının sözlerini unuttu.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş sahnede 'incir' performansını sergilerken şarkının sözlerini unuttu.

Şarkıyı, sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi gibi "Birisi bir duman" olarak söyleyen Yalçıntaş kendisine gülerek seyircilerden özür diledi.

Şarkıyı, sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi gibi "Birisi bir duman" olarak söyleyen Yalçıntaş kendisine gülerek seyircilerden özür diledi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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