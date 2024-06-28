LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tüm Gözler 2024 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranında!

LGS sonuçlarının 28 Haziran'da ilan edildikten sonra aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu tarih itibariyle liselere yerleştirme süreci resmen başlamış olacak.

LGS Yerleştirme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilecek?

Sınavla öğrenci kabul eden okullar, belirlenen kontenjanları ve öğrencilerin sınav puanları ile tercihlerine göre yerleştirme yapacaklar. Yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci kabul eden okullar ise, okulun türü, kontenjanı ve konumu dikkate alınarak, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirme yapacaklar.

Bu süreçte, öğrencilerin eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için en uygun okula yerleştirilmeleri hedeflenmektedir.