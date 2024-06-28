LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tüm Gözler 2024 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranında!
LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tüm Gözler 2024 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranında!
Milyonlarca öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. 2 Haziran'da gerçekleşen sınavın sonuçları kadar tercih süreci de önemli. Aldıkları puanlarla anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi gibi liseler için yarışa girecek olan öğrenciler MEB'den 'LGS sınav sonuçları açıklandı' duyurusunu bekliyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nerede açıklanacak?
İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı
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LGS sınavı bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılımı ile 2 Haziran'da gerçekleşti. 2024 LGS sınav sonuçları için ise geri sayım başladı.
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2024 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Saat Kaçta?
LGS Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?
LGS Sonuç Sorgulama Ekranı
LGS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?
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