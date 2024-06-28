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LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tüm Gözler 2024 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranında!

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tüm Gözler 2024 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranında!

Sınav LGS
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 09:26 Son Güncelleme: 28.06.2024 - 09:27

Milyonlarca öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. 2 Haziran'da gerçekleşen sınavın sonuçları kadar tercih süreci de önemli. Aldıkları puanlarla anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi gibi liseler için yarışa girecek olan öğrenciler MEB'den 'LGS sınav sonuçları açıklandı' duyurusunu bekliyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nerede açıklanacak? 

İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı

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LGS sınavı bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılımı ile 2 Haziran'da gerçekleşti. 2024 LGS sınav sonuçları için ise geri sayım başladı.

LGS sınavı bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılımı ile 2 Haziran'da gerçekleşti. 2024 LGS sınav sonuçları için ise geri sayım başladı.

Şimdi, tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayı ve sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Saat Kaçta?

2024 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Saat Kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre LGS sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının Cuma günü öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor. 

LGS Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?

LGS Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?

LGS sınav sonuçları açıklandı duyurusu meb.gov.tr adresinden ve Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edildikten sonra adaylar, MEB'in resmi internet adresi (meb.gov.tr) üzerinden sonuçlara erişebilecek. 

LGS sonuç ekranında, adaylar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil testlerinden kaç doğru ve yanlış yaptıklarını görüntüleyecekler. 

Ayrıca 100 ila 500 puan arasında aldıkları puanı da aynı ekranda görüntüleyebilecekler. Dijital ortamda görüntülenen sonuçlar e-posta yoluyla ya da basılı olarak bildirilmeyecek.

LGS Sonuç Sorgulama Ekranı

LGS Sonuç Sorgulama Ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden ya da aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. 👇

LGS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

LGS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

LGS sonuçlarının 28 Haziran'da ilan edildikten sonra aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu tarih itibariyle liselere yerleştirme süreci resmen başlamış olacak.

LGS Yerleştirme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilecek?

Sınavla öğrenci kabul eden okullar, belirlenen kontenjanları ve öğrencilerin sınav puanları ile tercihlerine göre yerleştirme yapacaklar. Yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci kabul eden okullar ise, okulun türü, kontenjanı ve konumu dikkate alınarak, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirme yapacaklar. 

Bu süreçte, öğrencilerin eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için en uygun okula yerleştirilmeleri hedeflenmektedir.

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