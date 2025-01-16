Kutsal Damacana'nın Galasında Zombi Kılığıyla Oyuncu Rıdvan Abi'yi Korkutan Bülent Ersoy'un Tavrı Tepki Çekti

Abartılı bulunan makyajları ve tarzıyla dikkat çeken Bülent Ersoy geçtiğimiz gün gündeme yine damga vurdu. Başrollerinde Şafak Sezer'in de bulunduğu Kutsal Damacana filminin galasına konuk olan Ersoy kameraların karşısına zombi olarak çıktı. Zombi makyajıyla davetlileri korkutan Diva sosyal medyaya da o görüntülerle çok konuşuldu.

Ersoy aynı geceden başka bir videoyla Rıdvan Abi isimli oyuncuya karşı tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. X gündemine oturan o anlarda oyuncunun korku dolu bakışları ve Bülent Ersoy'un ifadeleri tepki çekti.