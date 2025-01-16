Kutsal Damacana'nın Galasında Zombi Kılığıyla Oyuncu Rıdvan Abi'yi Korkutan Bülent Ersoy'un Tavrı Tepki Çekti
Kutsal Damacana'nın Galasında Zombi Kılığıyla Oyuncu Rıdvan Abi'yi Korkutan Bülent Ersoy'un Tavrı Tepki Çekti
Abartılı bulunan makyajları ve tarzıyla dikkat çeken Bülent Ersoy geçtiğimiz gün gündeme yine damga vurdu. Başrollerinde Şafak Sezer'in de bulunduğu Kutsal Damacana filminin galasına konuk olan Ersoy kameraların karşısına zombi olarak çıktı. Zombi makyajıyla davetlileri korkutan Diva sosyal medyaya da o görüntülerle çok konuşuldu.
Ersoy aynı geceden başka bir videoyla Rıdvan Abi isimli oyuncuya karşı tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. X gündemine oturan o anlarda oyuncunun korku dolu bakışları ve Bülent Ersoy'un ifadeleri tepki çekti.
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Müzik dünyasının 'Diva'sı olarak anılan, kaos dolu olaylarla gündemde görmeye alıştığımız Bülent Ersoy geçtiğimiz gece katıldığı galayla adından bahsettirdi.
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Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Kutsal Damacana filminde rol aldığı öğrenilen isim geceye filmin konsepti olan zombi kılığında katıldı.
Bülent Ersoy'un zombi görünümünü tamamladığı milyonluk saatten tutun da galaya katılan ünlü isimlere kadar pek çok olay magazin manşetlerine yerleşti.
Fakat galada ortaya çıkan bazı görüntüler sosyal medya gündemine oturmaya devam ediyor. Onlardan birisi de filmin başrolü Şafak Sezer'in galaya katılan Rıdvan abi isimli oyuncuyu Bülent Ersoy'la karşılaştığı dakikalar oldu!
Rıdvan abi lakaplı oyuncu Ersoy'un makyajı karşısında irkilirken Diva'nın bakışları da X kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
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Gelin önce o anları birlikte izleyelim 👇
Gelen tepkilerde bu şekilde 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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