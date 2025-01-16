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Zombiler de Lüks Sever: Filminin Galasına Zombi Kılığında Katılan Bülent Ersoy'un 3.5 Milyonluk Saati

Zombiler de Lüks Sever: Filminin Galasına Zombi Kılığında Katılan Bülent Ersoy'un 3.5 Milyonluk Saati

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 10:23

Bülent Ersoy, sanat dünyasının en dikkat çeken isimlerinden birisi hiç şüphesiz. Gösterişi pek bir seven ünlü isim, dün akşam Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına katıldı. Fakat Ersoy'u görenler gözlerine inanamadı desek yeridir. Bülent Ersoy, filminin galasına zombi kılığında katılınca sosyal medyadan da nasibini aldı. 

O anlara yorum yağarken ünlü ismin kolundaki 3.5 milyonluk lüks saat de dikkatlerden kaçmadı.

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Bülent Ersoy göz alıcı kıyafetleri ve tarzıyla gündemden hiç eksik olmuyor biliyorsunuz ki.

Bülent Ersoy göz alıcı kıyafetleri ve tarzıyla gündemden hiç eksik olmuyor biliyorsunuz ki.

Magazin dünyasının en çok konuşulan ismi gün geliyor tüyler içinde, gün geliyor bir renk cümbüşünün içinde karşılıyor bizleri. O anlara da sosyal medyada bol bol yorum geliyor.

Altın Kelebek'te giydiği bu kıyafetle dikkat çeken Bülent Ersoy geçtiğimiz aylarda yeniden ekranlara dönmüş fakat macerası kısa sürmüştü.

Altın Kelebek'te giydiği bu kıyafetle dikkat çeken Bülent Ersoy geçtiğimiz aylarda yeniden ekranlara dönmüş fakat macerası kısa sürmüştü.

Daha sonra Ersoy'un başka projelerle sevenleriyle buluşacağını öğrendik.

Kutsal Damacana 5: Zombi filminde Bülent Ersoy zombi olarak karşımıza çıkacak. Film, 17 Ocak'ta vizyonda olacak.

Kutsal Damacana 5: Zombi filminde Bülent Ersoy zombi olarak karşımıza çıkacak. Film, 17 Ocak'ta vizyonda olacak.

Tabii filmde zombi olarak yer alana Bülent Ersoy'un filmin galasında da zombi olmaması şaşırtıcı olurdu. Bülent Ersoy, zombi makyajıyla katıldığı galada konukları korkutmayı da ihmal etmedi.

Tabii filmde zombi olarak yer alana Bülent Ersoy'un filmin galasında da zombi olmaması şaşırtıcı olurdu. Bülent Ersoy, zombi makyajıyla katıldığı galada konukları korkutmayı da ihmal etmedi.

O anlara sosyal medyadan yorum yağarken...

3.5 milyonluk lüks saat de gözlerden kaçmadı!

3.5 milyonluk lüks saat de gözlerden kaçmadı!

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Ersoy'a kolundaki 3 buçuk milyon lira değerinde pırlanta taşlı Rolex marka saat soruldu. 

'Saat sevgilinizin hediyesi mi?” sorusuna, Ersot “Sevgili bende ne gezer. Bende tık yok. Yılbaşında kendime hediye aldım” dedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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