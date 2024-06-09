Kurban Bayramı'nda Kurban Kesmek ve Bayram Alışverişi Ne Kadar? Tüm Detaylarıyla Kurban Bayramı Maliyeti

Sırada bir de çocuklar var. Kız çocuklar için 150-200 liraya bir elbise alabiliyorsunuz. Altına alacağınız bayramların vazgeçilmezi kırmızı ayakkabılar ise 200-300 lira. Erkek bir çocuk için alacağınız bir takım ise 350-400 TL.