Kurban Bayramı'nda Kurban Kesmek ve Bayram Alışverişi Ne Kadar? Tüm Detaylarıyla Kurban Bayramı Maliyeti
Kurban Bayramı'nda Kurban Kesmek ve Bayram Alışverişi Ne Kadar? Tüm Detaylarıyla Kurban Bayramı Maliyeti
Kurban Bayramı'na az kaldı. Bayram alışverişinde ve kurbanlık alırken ne kadar para harcayacaksanız merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!
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Kurban Bayramı'na az kaldı. Herkesi de bayram hazırlığı telaşı sarmaya başladı.
İlk önce kurbanlık fiyatlarına bakalım...
Peki kurbanlık almak isteyenlerin cebinden toplam ne kadar para çıkacak?
Vekaleten kurbanlık ücretleri ne kadar olacak ona da bakalım...
Şimdi gelelim bayramlık alışverişine...
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