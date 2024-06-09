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Kurban Bayramı'nda Kurban Kesmek ve Bayram Alışverişi Ne Kadar? Tüm Detaylarıyla Kurban Bayramı Maliyeti

etiket Kurban Bayramı'nda Kurban Kesmek ve Bayram Alışverişi Ne Kadar? Tüm Detaylarıyla Kurban Bayramı Maliyeti

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 14:01

Kurban Bayramı'na az kaldı. Bayram alışverişinde ve kurbanlık alırken ne kadar para harcayacaksanız merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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Kurban Bayramı'na az kaldı. Herkesi de bayram hazırlığı telaşı sarmaya başladı.

16 Haziran Pazar ile 19 Haziran Çarşamba arasında 4 gün sürecek Kurban Bayramı için hazırlık ne kadar tutacak merak ediyor musunuz?

İlk önce kurbanlık fiyatlarına bakalım...

Kurban fiyatları geçen Kurban Bayramı'na göre biraz artmış. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan olarak kurbanlık alınabiliyor. Canlı kilo fiyatına bakarsak küçükbaş için fiyat 250 lira civarında. Büyükbaşın canlı kilo fiyatı ise 300 lira civarında.

Peki kurbanlık almak isteyenlerin cebinden toplam ne kadar para çıkacak?

Eğer bayramda küçükbaş bir hayvan tercih edecekseniz cebinizden 10.000-20.000 TL çıkması muhtemel. Eğer büyükbaş bir hayvan alma niyetiniz varsa o zaman 80.000 TL'den başlayarak 250.000 TL'ye kadar cebinizden çıkmasına hazır olun.

Vekaleten kurbanlık ücretleri ne kadar olacak ona da bakalım...

Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurban kesimin fiyatlarını da açıkladı. Buna göre yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL.

Şimdi gelelim bayramlık alışverişine...

Bayramda herkes yeni kıyafet almak istiyor tabii. Peki ailecek bir bayram alışverişi yapsanız size maliyeti ne olur?

Önce kadınlara özel bayramlıkla başlayalım. Bayram malum yaza denk geliyor, şöyle güzel bir elbise alayım derseniz fiyatı 400-500 TL bandında. Ayakkabısı, çantası derken bu alışveriş 1.000 TL'yi bulabilir.

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Erkek için de bir pantolon bir üst bayramlık için yeterli. 300-400 liraya pantolon almak mümkün. Tişörtler de 200 lira bandında.

Sırada bir de çocuklar var. Kız çocuklar için 150-200 liraya bir elbise alabiliyorsunuz. Altına alacağınız bayramların vazgeçilmezi kırmızı ayakkabılar ise 200-300 lira. Erkek bir çocuk için alacağınız bir takım ise 350-400 TL.

Eee bayramın en güzel yanı baklavayı es geçmek olmaz. Eğer evde yapamıyorsanız alacağınız baklavanın fiyatına da bakalım...

Baklava cevizli ya da fıstıklı tercih edilebiliyor. Eğer bayram için fıstıklı baklava almayı düşünüyorsanız kilosu 900 lira, cevizli olanın kilosu ise 600 lira civarında. 

Biz kalabalığız bir kilo yetmez diyorsanız tepsi baklava alabilirsiniz. 3 kilo gelen tepsi cevizli baklavanın fiyatı 2.000 lira civarında. Fıstıklı tepsi baklava ise 2.400 liralarla satışa sunuluyor.

İkram etmelik bir de su böreği alayım diyorsanız onun da tepsi fiyatına bakalım...

İkram etmelik bir de su böreği alayım diyorsanız onun da tepsi fiyatına bakalım...

1 tepsi su böreği almak isterseniz yaklaşık 2.5 gelecektir. Böyle alacağınız tepsi su böreğinin fiyatı ise 500-600 lira arasında.

Bir de bayramların olmazsa olmazı kolonya ve bayram şekeri var.

Bayramda misafirlere ikram etmelik kolonya alacaksanız litresi 100-150 TL aralığında. 

Şeker ve çikolataların fiyatı da kalitesine göre değişiyor. Şekerlerin ortalama kilo fiyatı 200-300 TL. Çikolataların fiyatı biraz daha yüksek. 300 lirayla 500 lira arasında bayramlık çikolata almak mümkün.

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