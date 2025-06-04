Kurban Bayramı'nda Kurban Etini Lezzet Şölenine Dönüştürecek 10 Farklı Tarif Önerisi
Kurban Bayramı geldi mi mutfaklar mis gibi et kokar, tabaklar dolup taşar. Ama her yıl aynı kavurma, aynı haşlama... Artık biraz değişiklik vakti! Elinizde kurban eti varsa ve bir de Philips Çift Hazneli Airfryer gibi mutfakta çağ atlatan bir cihazınız varsa, bu tariflerle hem zamandan tasarruf edecek hem de damağınızda bayram havası estireceksiniz. İşte bayram sofralarınıza layık efsane tarifler!
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1. Baharatlı Et Şişler
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2. Soslu Mini Dana Köfteler
3. Kavurmalı Ekmek Üstü
4. Alinazik & Patlıcan Salatası
5. Lokum Gibi Et Sote
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6. Etli Sebze Kebabı
7. Baharatlı Etli Mini Börekler
8. Kuşbaşı Et Kavurma ve Peynirli Kabak Dilimleri
9. Yelpaze Patlıcan Kebabı
10. Çökertme Kebabı
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