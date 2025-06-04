Kurban Bayramı'nda Kurban Etini Lezzet Şölenine Dönüştürecek 10 Farklı Tarif Önerisi

Et şiş deyince aklınıza hemen dumanlar çıksın istemiyorsanız, çözüm: Philips Çift Hazneli Airfryer’ın çift haznesi! Aynı anda hem sebzeyi hem eti pişir, kimse “benimki geç geldi” demesin.

Malzemeler:

500 gr kuşbaşı dana eti

1 kırmızı biber, 1 yeşil biber

1 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kimyon, kararbiber, kekik, tuz

Yapılışı:

1. İşe önce eti marine etmekle başlıyoruz çünkü bu işin sırrı lezzetin ete işlemesinde.

2. Kuşbaşı doğranmış dana etini geniş bir kaba alın. Üzerine zeytinyağını gezdirin, sonra kimyon, kararbiber, kekik ve tuzla güzelce harmanlayın. Biraz elinizle yoğurun ki her yerine lezzet bulaşsın. Kapağını kapatıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirirseniz, sonuç daha da enfes olur.

3. Sebzeleri de unutmayalım! Kırmızı ve yeşil biberleri iri parçalar halinde doğrayın, soğanı da kalın halkalara bölün. Etleri ve sebzeleri şişlere sırayla dizin, renkli bir mozaik gibi görünmeli.

4. Şimdi sıra Airfryer mucizesinde. Philips’in çift hazneli Airfryer’ında büyük hazneye şişleri güzelce dizin. Küçük hazneye de doğranmış birkaç soğan atabilirsiniz, karamelize soğanlar da yanında efsane olur.

5. 180 dereceye ayarlayın, yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Ara ara kontrol edip çevirin. Dışı hafif çıtır, içi sulu kalmalı.

6. Cihazın çift hazneli olması sayesinde aynı anda et de pişer, sebze de! Hem zaman kazanırsınız, hem mutfakta sıraya giren kalmaz. 😊