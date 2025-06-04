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Kurban Bayramı'nda Kurban Etini Lezzet Şölenine Dönüştürecek 10 Farklı Tarif Önerisi

etiket Kurban Bayramı'nda Kurban Etini Lezzet Şölenine Dönüştürecek 10 Farklı Tarif Önerisi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 19:01

Kurban Bayramı geldi mi mutfaklar mis gibi et kokar, tabaklar dolup taşar. Ama her yıl aynı kavurma, aynı haşlama... Artık biraz değişiklik vakti! Elinizde kurban eti varsa ve bir de Philips Çift Hazneli Airfryer gibi mutfakta çağ atlatan bir cihazınız varsa, bu tariflerle hem zamandan tasarruf edecek hem de damağınızda bayram havası estireceksiniz. İşte bayram sofralarınıza layık efsane tarifler!

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1. Baharatlı Et Şişler

1. Baharatlı Et Şişler

Et şiş deyince aklınıza hemen dumanlar çıksın istemiyorsanız, çözüm: Philips Çift Hazneli Airfryer’ın çift haznesi! Aynı anda hem sebzeyi hem eti pişir, kimse “benimki geç geldi” demesin. 

Malzemeler:

  • 500 gr kuşbaşı dana eti

  • 1 kırmızı biber, 1 yeşil biber

  • 1 soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kimyon, kararbiber, kekik, tuz

Yapılışı:

1. İşe önce eti marine etmekle başlıyoruz çünkü bu işin sırrı lezzetin ete işlemesinde. 

2. Kuşbaşı doğranmış dana etini geniş bir kaba alın. Üzerine zeytinyağını gezdirin, sonra kimyon, kararbiber, kekik ve tuzla güzelce harmanlayın. Biraz elinizle yoğurun ki her yerine lezzet bulaşsın. Kapağını kapatıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirirseniz, sonuç daha da enfes olur.

3. Sebzeleri de unutmayalım! Kırmızı ve yeşil biberleri iri parçalar halinde doğrayın, soğanı da kalın halkalara bölün. Etleri ve sebzeleri şişlere sırayla dizin, renkli bir mozaik gibi görünmeli.

4. Şimdi sıra Airfryer mucizesinde. Philips’in çift hazneli Airfryer’ında büyük hazneye şişleri güzelce dizin. Küçük hazneye de doğranmış birkaç soğan atabilirsiniz, karamelize soğanlar da yanında efsane olur. 

5. 180 dereceye ayarlayın, yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Ara ara kontrol edip çevirin. Dışı hafif çıtır, içi sulu kalmalı. 

6. Cihazın çift hazneli olması sayesinde aynı anda et de pişer, sebze de! Hem zaman kazanırsınız, hem mutfakta sıraya giren kalmaz. 😊

2. Soslu Mini Dana Köfteler

2. Soslu Mini Dana Köfteler

Küçük köfteler hem hızlı pişiyor hem de tatları çok yoğun oluyor. Hele bir de Philips Çift Hazneli Airfryer’ın hızlı hava akımı devredeyse, dışı çıtır, içi yumuşacık...

Malzemeler:

  • 400 gr dana kıyma

  • 1 yumurta

  • 1 dilim bayat ekmek içi

  • 1 diş sarımsak

  • Karabiber, tuz, pul biber

  • 2 yemek kaşığı domates sosu

Yapılışı:

1. Kıymayı geniş bir kaba alın, üzerine yumurtayı kırın. Bayat ekmek içini ufalayın, sarımsağı rendeleyin ve tüm baharatları ekleyin. İyice yoğurun, hatta biraz sinir stres varsa ona da iyi gelir, kıymayla dertleşin.

2. Yoğurduğunuz harçtan minik misket büyüklüğünde köfteler yapın. Elinizle yuvarlayarak şekil verin. Bu minnoş köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin.

3. Diğer hazneye ise domates soslu, küçük doğranmış patlıcan, kabak veya havuç gibi sebzeleri ekleyebilirsiniz. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın ayrı pişirme ayarları sayesinde her şey eş zamanlı, tam kıvamında pişer.

4. Cihazı 200 dereceye ayarlayın, yaklaşık 10-12 dakika boyunca köfteler pişerken, siz bir çay koyun. Sürenin sonunda dışı güzelce kızarmış, içi sulu ve yumuşacık köfteleriniz hazır.

3. Kavurmalı Ekmek Üstü

3. Kavurmalı Ekmek Üstü

Bayram kavurması ertesi gün kuru olur derler… derler de, Philips Çift Hazneli Airfryer ile ona bile can verilir! Bu tarifle “kavurma yeniden doğar”.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kavurma (küçük doğranmış)

  • 2 dilim ekmek

  • Rendelenmiş kaşar

  • İsteğe göre biber, domates

Yapılışı:

1. Önce bayram sabahından kalan kavurmayı ince ince doğrayın. Biraz kurumuşsa, çok az zeytinyağı ile tavada hafifçe çevirin ki tekrar lezzet kazansın. Ama merak etmeyin, Philips Çift Hazneli  Airfryer o kuruluğu zaten sihir gibi alıyor.

2. Ekmek dilimlerini alın, üstüne önce biraz rendelenmiş kaşar, ardından kavurmayı bolca koyun. İsteğe göre üzerine biber dilimleri veya ince domates halkaları da ekleyebilirsiniz. 

3. Bu ekmekleri Philips Çift Hazneli  Airfryer’ın büyük haznesine dizin. Diğer hazneye de domates veya kırmızı biber gibi eşlikçiler yerleştirin.

4. 180 dereceye ayarlayıp yaklaşık 8-9 dakika pişirin. Ekmekler çıtırlaşacak, kaşarlar eriyip kavurmaya sarılacak. Sonuç? Bir ısırıkta hem kahvaltı, hem ana yemek hissi!

4. Alinazik & Patlıcan Salatası

4. Alinazik & Patlıcan Salatası

Bu tarifle, bayramda hem geleneksel hem modern dokunuşla sofran şölene döner. 

Malzemeler 

Alinazik 

  • 300 gr dana veya kuzu kıyma

  • 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz, karabiber, pul biber

  • 2 adet közlenmiş patlıcan

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

Malzemeler 

Patlıcan Salatası

  • 2 adet patlıcan

  • 1 adet kırmızı kapya biber

  • 1 küçük domates (kabuksuz doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım limonun suyu

  • Tuz, isteğe göre az sirke

Yapılışı:

1. Patlıcanlar ve biberleri önce her iki haznede ayrı ayrı pişirerek köz etkisi veriyoruz. Philips Çift Hazneli Airfryer burada sahneye çıkıyor!

2. Her iki haznede de 200°C’de 12-15 dakika arasında közleme kıvamı alıyorlar. Bu işlem sırasında sen yoğurtlu karışımı hazırlayabilirsin.

3.  Közlenmiş patlıcanları soyup doğra, ezilmiş sarımsak ve süzme yoğurtla karıştır. Bu karışımı servis tabağına al.

4. Kıymayı, doğranmış soğanla birlikte tereyağında sotele (istersen küçük bir tavada önceden pişir, istersen büyük haznede de pişirebilirsin.)

4.Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesi, kıymanın tane tane ve kıtır kıtır pişmesini sağlar; 200°C’de 8-10 dakikada nefis sonuç verir.

5. Patlıcan salatası için: Közlenmiş sebzeleri soy, doğra ve domatesle karıştır. Zeytinyağı, limon suyu, tuzla harmanla. Küçük haznede tüm malzemeleri 3-4 dakika ısıtarak tatların iç içe geçmesini sağlayabilirsin.

5. Lokum Gibi Et Sote

5. Lokum Gibi Et Sote

Kurban etiyle yapılan klasik yemekler güzel ama... bir de bu yumuşacık, ağızda dağılan sote var ki, herkes tarifini isteyecek! Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer ile aynı anda hem ana yemek hem garnitür hazırlamak mümkün olunca, tek bir düğmeyle mutfağın şefi sen oluyorsun!

Malzemeler:

  • 500 gr kuşbaşı dana eti

  • 1 büyük soğan

  • 2 yeşil biber

  • 1 kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik, pul biber

Yapılışı:

1. Önce etleri biraz yumuşatmak için zeytinyağı ve baharatlarla harmanla. 

2. Ardından Philips’in çift haznesinden birini ısıt ve etleri tek kat olacak şekilde diz. 180°C’de 15 dakika pişmeye bırak. Bu arada küçük hazneye de doğranmış biberleri ve soğanları at; onlara da hafifçe yağ gezdir. 

3. 10 dakikalık eş zamanlı pişirme modunu aç: Etler yumuşarken sebzeler çıtır çıtır olacak. İşte sana, şipşak, restorandan çıkma gibi bir sote. Hem de tek tuşla!

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6. Etli Sebze Kebabı

6. Etli Sebze Kebabı

Kurban Bayramı'nda mangal fikri güzel ama herkesin balkonu ya da bahçesi yok. Neyse ki Philips Airfryer’ın Çift Hazneli versiyonu, içene sinen mis gibi kebap tadını evde yaşatıyor.

Malzemeler:

  • 300 gr iri doğranmış dana eti

  • 1 kabak

  • 1 patlıcan

  • 1 kapya biber

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Kekik, karabiber, kimyon

Yapılışı:

1. Etleri yoğurt, yağ ve baharatla marine et (en az 1 saat). 

2. Sebzeleri iri doğrayıp çok az yağla harmanla. 

3. Etleri bir hazneye, sebzeleri diğer hazneye yerleştir. 

4. 190°C’de 18 dakika boyunca pişmeye bırak. 

5. Philips’in çift hazneli sistemi, sebzeleri yumuşatmadan etleri mühürlediği için her şey tam kıvamında.

7. Baharatlı Etli Mini Börekler

7. Baharatlı Etli Mini Börekler

Yufka açmadan börek olur mu demeyin. Bu tarif hem doyurucu hem ‘ne yedin ben böyle?’ dedirten türden. Kurban etini değerlendirmenin en güzel hali! Bir tarafta börekler, diğerinde yanına minik domatesli biberli sote.

Malzemeler:

  • 6 adet milföy hamuru

  • 250 gram dana kuşbaşı et

  • 1 adet soğan

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz, karabiber

  • Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı:

1. Philips çift hazneli Airfryer'ın büyük haznesine kuşbaşı doğranmış eti alıyoruz. 180 derecede 10 dakika kadar pişiriyoruz.

2. Philips’in eşit hava sirkülasyonu sayesinde et, yumuşacık ve sulu kalıyor. Tam böreklik!

3. Diğer hazneye geçiyoruz. İnce doğradığın soğan, biber ve sarımsağı biraz yağla karıştırıp 180 dereceye gönder, 5-6 dakika yeter. Zaten etle buluşunca tadı bir üst level’a geçiyor. İkisini birleştiriyoruz: Et + sebze = efsane iç harç.

4. Oda sıcaklığında yumuşamış milföy hamurlarını hafifçe aç. Harcı ortasına koy, ister üçgen kapat, ister rulo sar. 

5. Üstüne yumurta sarısını sürmeyi unutma.

6. Börekleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznelerine eşit şekilde paylaştır. 200 derecede 10-12 dakikada pişir.

8. Kuşbaşı Et Kavurma ve Peynirli Kabak Dilimleri

8. Kuşbaşı Et Kavurma ve Peynirli Kabak Dilimleri

Bayram sabahı kavurma kokusu sarmışsa evi, bilin ki gerçek bir bayram başlamıştır! Kokusuyla bile mutlu eden kuşbaşı et kavurma, en sade haliyle bile sofraların gözdesi olur. Ama bu kez yanına öyle sıradan bir eşlikçi değil, hafifliğiyle gönülleri çalan peynirli kabak dilimleri geliyor! 

Malzemeler 

Et Kavurma 

  • 500 gr kuşbaşı dana eti (daha yumuşak kısmından)

  • 1 soğan (piyazlık doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Tuz, karabiber

Malzemeler 

Peynirli Kabak 

  • 1 orta boy kabak

  • 2 yemek kaşığı labne ya da lor peyniri

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

1. İlk olarak etleri, soğan ve baharatlarla iyice harmanlayın. Büyük hazneyi 190°C’de 5 dakika önceden ısıtın, sonra etleri yerleştirin. Philips Çift Hazneli Airfryer, ısıyı eşit dağıtarak eti dıştan mühürlerken içini yumuşacık bırakır.

2. Aynı anda kabakları yuvarlak dilimleyin, üzerine sarımsaklı peynirli harcı sürün. Küçük hazneye dizin ve üstüne çok az zeytinyağı gezdirin. 180°C’de 12 dakika yeterli olur.

3. İki hazneyi aynı anda başlatın, siz sofrayı kurarken yemekler hazır olur. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki yemeğin kokuları birbirine karışmadan pişer.

9. Yelpaze Patlıcan Kebabı

9. Yelpaze Patlıcan Kebabı

Yelpaze Patlıcan Kebabı, görüntüsüyle misafire “bunu kesin annen yaptı!” dedirtir. Ama sen Philips Çift Hazneli Airfryer’ın o zamandan kazandıran teknolojisiyle hem şef gibi görünür hem de strese girmemiş olursun.

Malzemeler 

  • 2 adet uzun patlıcan

  • 250 gr dana kıyma

  • 1 küçük kuru soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz, karabiber, kimyon

  • 1 domates (yuvarlak dilimlenmiş)

  • 1-2 yeşil biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı salça + yarım çay bardağı su (üzeri için)

Yapılışı:

1. Patlıcanları alacalı soy, boylamasına ince dilimler oluştur ama dip kısmını tam kesme. Yelpaze gibi açılmalı ama dağılmamalı.

2. İç harç için kıymayı, soğanı, sarımsağı ve baharatları yoğur.

3.  Hazırladığın kıymalı harcı patlıcan dilimlerinin aralarına dikkatlice yerleştir.

4. Aralara domates ve biber dilimlerini de sıkıştırarak görseli zenginleştir.

5. Üzerine salçalı suyu gezdir ve biraz zeytinyağı damlat.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesi, bu tip şekilli tariflerde çok işe yarar çünkü hem görüntüyü bozmaz hem de içeriden dışarı eşit pişirir. 

7. 190°C’de 20-22 dakikada mükemmel pişer.

10. Çökertme Kebabı

10. Çökertme Kebabı

Bayram sofralarının yıldızı olacak, hem göze hem damağa hitap eden bir tarifle karşındayız! 

Malzemeler 

  • 300 gr dana antrikot veya kontrfile (jülyen doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik

  • 3 orta boy patates (ince kibrit dilim)

  • 1 tatlı kaşığı nişasta (patates için)

  • Az tuz

Yapılışı:

1. Etleri sarımsak, zeytinyağı, kekik ve karabiberle marine et. En az 30 dakika dinlensin.

2. Patatesleri çok ince kibrit şeklinde doğra, yıkayıp kurula. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine etleri yerleştir. 

4. Patatesleri de küçük hazneye diz. Böylece birlikte pişerken tatlar karışmaz ama aynı anda hazır olurlar.

5. 200°C’de 12-15 dakikada etler yumuşak, patatesler çıtır olur. Cihazın homojen ısı dağılımı sayesinde patatesler sertleşmez.

6. Servis tabağının tabanına çıtır patates, üstüne yoğurt, onun da üzerine sıcak etleri koy.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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