Kurban Bayramı'nda Hangi Tatlıyı Yapmalısın?

Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki farklı tatlı yapabilirsin. Biri incir tatlısı diğeri de sufle. Bu iki tatlı ile misafirlerini çok mutlu edeceğine eminiz!

İncir Tatlısı

Malzemeler:

5 adet kuru incir

1 çay bardağı ceviz

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

İncirlerin içine ceviz koyup kapatın.

Üzerlerine bal gezdirip Philips Çift Hazneli Airfryer’da 150°C’de 5 dakika pişirin.

Sufle

Malzemeler:

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

50 g bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı: