Kurban Bayramı'nda Hangi Tatlıyı Yapmalısın?
Kurban Bayramı'nda hangi tatlıyı yapacağını düşünüyorsan çok doğru bir yerdesin. Sana en uygun Kurban Bayramı tatlısını bulmak için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan başlayalım!
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1. Bayram sabahı senin için neyle başlar?
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2. Tatlı tercihlerinde hangisi sana daha yakın?
3. Misafirliğe giderken yanına ne alırsın?
4. Hangisi senin için bayramın vazgeçilmezidir?
5. Sence bir tatlı en çok neyle güzelleşir?
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6. Tatlıyı genelde ne zaman tüketirsin?
7. Bayram alışverişi deyince aklına ilk ne geliyor?
8. Son olarak sen mutfakta nasılsın?
Kesinlikle hurmalı cevizli kek!
Kesinlikle incir tatlısı ve sufle!
Kesinlikle karamelli elma!
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