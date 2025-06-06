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Kurban Bayramı'nda Hangi Tatlıyı Yapmalısın?

etiket Kurban Bayramı'nda Hangi Tatlıyı Yapmalısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.06.2025 - 19:01

Kurban Bayramı'nda hangi tatlıyı yapacağını düşünüyorsan çok doğru bir yerdesin. Sana en uygun Kurban Bayramı tatlısını bulmak için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan başlayalım!

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1. Bayram sabahı senin için neyle başlar?

2. Tatlı tercihlerinde hangisi sana daha yakın?

3. Misafirliğe giderken yanına ne alırsın?

4. Hangisi senin için bayramın vazgeçilmezidir?

5. Sence bir tatlı en çok neyle güzelleşir?

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6. Tatlıyı genelde ne zaman tüketirsin?

7. Bayram alışverişi deyince aklına ilk ne geliyor?

8. Son olarak sen mutfakta nasılsın?

Kesinlikle hurmalı cevizli kek!

Kesinlikle hurmalı cevizli kek!

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı seni ve misafirlerini çok mutlu edebilir. Hurmalı cevizli keki Philips Çift Hazneli Airfryer'da kolayca yapabilirsin. İşte tarifin!

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • Yarım su bardağı süt

  • 5 adet hurma

  • Yarım su bardağı ceviz

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

  • Yumurtaları çırpıp sütü ekleyin.

  • Doğranmış hurma ve cevizi ekleyip karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 20 dakika pişirin.

Kesinlikle incir tatlısı ve sufle!

Kesinlikle incir tatlısı ve sufle!

Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki farklı tatlı yapabilirsin. Biri incir tatlısı diğeri de sufle. Bu iki tatlı ile misafirlerini çok mutlu edeceğine eminiz!

İncir Tatlısı

Malzemeler:

  • 5 adet kuru incir

  • 1 çay bardağı ceviz

  • 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

  • İncirlerin içine ceviz koyup kapatın.

  • Üzerlerine bal gezdirip Philips Çift Hazneli Airfryer’da 150°C’de 5 dakika pişirin.

Sufle

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 50 g bitter çikolata

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:

  • Bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin.

  • Yumurta ve şekeri çırpın, ardından unu ekleyin.

  • Çikolatalı karışımı ekleyip iyice karıştırın.

  • Yağlanmış sufle kabına dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 8 dakika pişirin.

Kesinlikle karamelli elma!

Kesinlikle karamelli elma!

Sen mutfakta oldukça cesursun, o yüzden farklı tarifler denemeyi seviyorsun. Philips Çift Hazneli Airfryer'da karamelli elma yapabilirsin!

Malzemeler:

  • 2 adet büyük kırmızı elma

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı tereyağı (küçük küpler halinde)

  • 2 yemek kaşığı karamel sosu

  • 2 top vanilyalı dondurma

Yapılışı:

  • Elmaların sap kısmını kesin ve altına kadar inmeden dikey ve yatay çizikler atarak çiçek gibi açılmasını sağlayın.

  • Esmer şeker ve tarçını karıştırın, elmaların aralarına serpiştirin. Tereyağı küplerini de içine yerleştirin.

  • Elmalarınızı hazneye yerleştirin ve 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Airfryer'dan çıkan sıcacık elmaların üzerine karamel sos gezdirin ve bir top vanilyalı dondurma ekleyerek servis edin!

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Begüm
Begüm
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