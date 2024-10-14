Küçük Kızın Toz İçecek İsyanı Gündemde: "10 Liradan 100 Liraya Çıkmış; Yeter, Bıktım Artık"

Market alışverişlerinde aldıkları toz içecek markasının zaman içersinde 10 liradan 100 liraya çıktığını söyleyen küçük çocuğun enflasyon isyanı izleyenleri hayrete düşürdü. İstanbul TV isimli röportaj kanalına konuşan küçük çocuk, 'Her şey çok pahalı. Marketlere gidiyorum dondurmalar çok pahalı. Çocuk kıyafetleri de çok pahalı. Yeter...' diyerek tepki gösterdi.
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İstanbul TV isimli röportaj kanalına konuşan küçük kızın hayat pahalılığına ilişkin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
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Aldığı toz içeceğin 10 liradan 100 liraya çıktığını söyleyen küçük kız, "Yeter bıktım artık. Her şey çok pahalı. Marketlere gidiyorum dondurmalar çok pahalı. Çocuk kıyafetleri de çok pahalı. Yeter..." diyerek isyan etti.
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