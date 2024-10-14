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Mekanda Servis Edilen İçki Dikkat Çekti: "Duygusal Ördek Kokteyli"

Mekanda Servis Edilen İçki Dikkat Çekti: "Duygusal Ördek Kokteyli"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.10.2024 - 12:24

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Bir mekanda küvet şeklindeki kabın içersinde plastik ördekle servis edilen “Duygusal ördek kokteyli” isimli içeceğin görüntüsü sosyal medyada ilgi topladı. Paylaşımı yapan genç kadın, 'Bu aralar duygusalız diye duygusal ördek adlı kokteyl söyledik.' notunu düştü.

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Küvet şeklinde bir kap içersinde plastik ördekle servis edilen “Duygusal ördek kokteyli” isimli içki sosyal medya da büyük ilgi gördü.

Küvet şeklinde bir kap içersinde plastik ördekle servis edilen “Duygusal ördek kokteyli” isimli içki sosyal medya da büyük ilgi gördü.

Kokteyli deneyen genç kadın videoya, "Bu aralar duygusalız diye duygusal ördek kokteyli söyledik." notunu düştü.

Kokteyli deneyen genç kadın videoya, "Bu aralar duygusalız diye duygusal ördek kokteyli söyledik." notunu düştü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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