Mekanda Servis Edilen İçki Dikkat Çekti: "Duygusal Ördek Kokteyli"

Bir mekanda küvet şeklindeki kabın içersinde plastik ördekle servis edilen “Duygusal ördek kokteyli” isimli içeceğin görüntüsü sosyal medyada ilgi topladı. Paylaşımı yapan genç kadın, 'Bu aralar duygusalız diye duygusal ördek adlı kokteyl söyledik.' notunu düştü.