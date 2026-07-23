Kredi Kartından Puan Kazanmanın Yolları

Eğer akıllı telefonunda uygulama bildirimlerini takip etmeyi hiç sevmiyorsan, alışveriş yapmadan önce 'önce kampanyaya katıl' butonuna basmak sana zahmetli geliyorsa veya kişisel bütçeni sadece nakit parayla yönetmeyi tercih eden biriysen, Maximum Kart'ın bu dinamik puan ve kampanya ekosistemi senin günlük ritmine pek uygun olmayabilir. Bu sistem, fırsatları takip etmeyi sevenler için daha idealdir.