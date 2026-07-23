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Kredi Kartından Puan Kazanmanın Yolları

Kredi Kartından Puan Kazanmanın Yolları

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Onedio Content - Onedio Editörü
23.07.2026 - 12:32 Son Güncelleme: 23.07.2026 - 13:50
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Sürekli kart kullanıp ay sonunda istediğin kadar puan kazanamamaktan sıkılanlar için, İş Bankası Maximum Kart ile günlük harcamaları nasıl MaxiPuan'a dönüştürebileceğimizi konuşuyoruz.

Puan kazanmak sadece şansa bağlı bir durum değildir; Maximum Kart’ın güncel kampanyalarını Maximum Mobil veya İşCep üzerinden takip edip doğru zamanlarda doğru alışverişleri yaparak, marketten giyime pek çok ihtiyacından biriken MaxiPuanlarla bütçene nefes aldırabilirsin.

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Maximum Kart ile Puanları Katlama Sanatı

Maximum Kart ile Puanları Katlama Sanatı

Kredi kartı ekstresi geldiğinde hepimiz o 'Bu kadar harcamaya ne kadar puan gelmiş?' sorusunu soruyoruz. İş Bankası Maximum Kart, sunduğu farklı sektör kampanyalarıyla harcarken biriktirmeyi daha kolay bir hale getiriyor. Puanları kendi haline bırakmak yerine, güncel fırsatları yakalayarak harcamalarını çok daha verimli yönetebilirsin.

Market ve Mutfak Harcamalarında MaxiPuan Avı

Market ve Mutfak Harcamalarında MaxiPuan Avı

Mutfak masrafları her ay bütçemizin büyük bir kısmını kaplıyor. Maximum Kart'ın market kampanyalarına katılarak, yapacağın aylık gıda ve market alışverişlerinden ekstra MaxiPuan kazanabilirsin. Alışverişe çıkmadan önce uygulamadan kampanyaya katılmak önemli çünkü aksi takdirde yaptığın harcamalar kampanya hedefine dahil edilmeyebiliyor ve fırsatı kaçırabiliyorsun.

E-Ticaret ve Pazarama Dünyası

E-Ticaret ve Pazarama Dünyası

İnternetten alışveriş yapmayı seviyorsan, Pazarama ve diğer büyük e-ticaret sitelerindeki Maximum Kart fırsatlarına göz atman işine yarayabilir. Özel günlerde veya belirli dönemlerde yenilenen e-ticaret kampanyaları, sepet tutarına göre değişen oranlarda MaxiPuan kazanma şansı sunuyor. Sepeti onaylamadan önce kampanyalar sayfasını hızlıca bir kontrol etmek, o alışverişi çok daha kazançlı hale getirebilir.

Giyim ve Kozmetik Alışverişlerinde Maximum Kazanç

Giyim ve Kozmetik Alışverişlerinde Maximum Kazanç

Yazlık gardırobunu yenilemek ya da parfüm, krem gibi kozmetik eksiklerini tamamlamak istiyorsan Maximum Kart’ın Temmuz ayına özel kampanyasını es geçmemelisin. 1 - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, kozmetik ve optik sektörlerinden yapacağın ikinci ve sonraki 3.000 TL ve üzeri her alışverişe 200 TL MaxiPuan kazanıyorsun. Ödemeyi dijital ödeme yöntemleriyle yaparsan her işlemde ekstra 50 TL daha hesabına yansıyor çünkü kampanya yeni nesil dijital ödemeleri doğrudan ödüllendiriyor. Toplamda 1.250 TL’ye varan MaxiPuan toplamak için tek yapman gereken alışverişe çıkmadan önce kampanyaya katılmak.

Maximum Kart Kampanyaları Nasıl Çalışır?

Maximum Kart Kampanyaları Nasıl Çalışır?

Aşağıdaki tablo, kampanyaların genel mantığını ve puan kazanma yollarını özetliyor:

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Kimler İçin Uygun Değil?

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer akıllı telefonunda uygulama bildirimlerini takip etmeyi hiç sevmiyorsan, alışveriş yapmadan önce 'önce kampanyaya katıl' butonuna basmak sana zahmetli geliyorsa veya kişisel bütçeni sadece nakit parayla yönetmeyi tercih eden biriysen, Maximum Kart'ın bu dinamik puan ve kampanya ekosistemi senin günlük ritmine pek uygun olmayabilir. Bu sistem, fırsatları takip etmeyi sevenler için daha idealdir.

25.Yıla özel süprizler ve fırsatlar Maksimum’da!

25.Yıla özel süprizler ve fırsatlar Maksimum’da!

25.Yılında bol bol MaxiPuan Maximum’da!

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