Kredi Kartından Puan Kazanmanın Yolları
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Sürekli kart kullanıp ay sonunda istediğin kadar puan kazanamamaktan sıkılanlar için, İş Bankası Maximum Kart ile günlük harcamaları nasıl MaxiPuan'a dönüştürebileceğimizi konuşuyoruz.
Puan kazanmak sadece şansa bağlı bir durum değildir; Maximum Kart’ın güncel kampanyalarını Maximum Mobil veya İşCep üzerinden takip edip doğru zamanlarda doğru alışverişleri yaparak, marketten giyime pek çok ihtiyacından biriken MaxiPuanlarla bütçene nefes aldırabilirsin.
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Maximum Kart ile Puanları Katlama Sanatı
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Market ve Mutfak Harcamalarında MaxiPuan Avı
E-Ticaret ve Pazarama Dünyası
Giyim ve Kozmetik Alışverişlerinde Maximum Kazanç
Maximum Kart Kampanyaları Nasıl Çalışır?
Maximum Kart Kampanyaları Nasıl Çalışır?
Aşağıdaki tablo, kampanyaların genel mantığını ve puan kazanma yollarını özetliyor:
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