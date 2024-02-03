Komşuda Bomba Paniği: Bakanlık Önünde Bomba Patladı
Komşuda Bomba Paniği: Bakanlık Önünde Bomba Patladı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Çalışma Bakanlığı önünde bomba paniği yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Patlayan bomba hasara yol açarken, patlamanın, yerel bir gazeteye yapılan ihbarın ardından meydana geldiği öğrenildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yerel saat ile 00.49'da EFSYN gazetesini arayan kimliği belirsiz kişiler, 40 dakika içinde Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını bildirdi. İhbarın ardından polis bölgede tahliye işlemi başlattı ve yolu trafiğe kapattı.
Bir çantaya yerleştirilen bombanın gece 01.29'da patlaması sonucu bakanlık ve çevresinde hasar gerçekleşirken, can kaybı ya da yaralanan olmadı. ERT'e göre, patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz savunma" diye ilk kez gündeme gelen bir örgüt üstlendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın